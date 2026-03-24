Mort de Bruno Salomone : Jean Dujardin en larmes, il livre un discours bouleversant aux obsèques de son ami

Les obsèques de Bruno Salomone, décédé le 15 mars dernier à l’âge de 55 ans, ont eu lieu ce lundi 23 mars. Pour l’occasion, Jean Dujardin a livré un discours bouleversant.

Bruno Salomone était un comédien français connu pour son rôle dans la série familiale “Fais pas ci, fais pas ça”, mais aussi ses spectacles, ses sketches dans la troupe des "Nous ç Nous" ou pour avoir été la voix-off de l'émission Burger King. Il est malheureusement décédé d’un cancer le 15 mars dernier, à l’âge de 55 ans.

Crédit photo : France Télévisions

Ses obsèques se sont déroulées ce lundi 23 mars à Joinville-le-Pont. Après une messe à l’église Sainte-Anne de Polangis, le cortège a rejoint le cimetière de la commune.

“Nous continuerons de te parler”

De nombreuses personnes étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage. Ses proches étaient là, ainsi que quelques cébébrités comme son grand ami Jean Dujardin, qui a prononcé un hommage bouleversant lors des obsèques, comme on peut l'entendre dans une vidéo publiée par Brut.

La suite après cette vidéo “Aujourd’hui, on n’a pas envie de te dire au revoir, mais on va te dire merci. Merci pour ta force d’amitié qui ne s’est jamais abîmée. Merci de nous avoir appris à ne pas avoir peur de dire “je t’aime”. Merci pour ta leçon de courage et ton humour, ta dernière arme jusqu’au bout du combat”, a déclaré l’acteur avant de s’effondrer en larmes.

Jean Dujardin et Bruno Salomone étaient très proches. Ils ont débuté leur carrière ensemble au café-théâtre du Carré Blanc, à Paris, dans les années 1990, avant de jouer ensemble dans “Brice de Nice”.

“Nous continuerons de te parler, de t’écouter, en serrant fort contre nos coeurs ta maman, Geneviève, et Audrey. Depuis dimanche, on reçoit des tonnes de messages d’amour pour toi, des gens de toute la France, qui ont l’impression de pleurer un super copain, un super frangin, et comme on les comprend”, a poursuivi Jean Dujardin.

Des célébrités aux obsèques de Bruno Salomone

Peu de temps après l’annonce de la mort de Bruno Salomone, Jean Dujardin avait tenu à lui rendre un premier hommage poignant sur les réseaux sociaux. Lors de ses obsèques, d’autres personnalités étaient présentes comme Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec, ses partenaires de jeu dans “Fais pas ci, fais pas ça”. Ce dernier s’était notamment confié sur “la fin de vie très difficile” de Bruno Salomone.

L’actrice et chanteuse belge Helena Noguerra, les acteurs Denis Maréchal et Bruno Solo ainsi que les animateurs Jean-Luc Reichmann et Jean-Luc Lemoine étaient également présents pour lui rendre un dernier hommage.