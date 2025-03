Cette candidate de L'Île de la tentation va tenter sa chance à Miss France

Si vous avez regardé la nouvelle saison de L’Île de la tentation, qui a fait son grand retour en janvier dernier, surprise ! L’une des candidates va tenter sa chance à Miss France.

L’Île de la tentation a fait son grand retour sur nos télévisions le 15 janvier 2025, sur W9, plus le plus grand plaisir des amateurs de téléréalité. Récemment, cette émission a beaucoup fait parler d’elle, notamment dans la version espagnole. En effet, la réaction d'un candidat qui a appris que sa femme l’avait trompé dans l'émission est devenue virale.



Le concept de L’Île de la tentation est simple : des couples viennent sur l’île pour tester la solidité de leur amour, entourés de célibataires prêts à tout pour les conquérir. Cette saison 2025, cinq couples ont relevé le défi dont Chloé et Enah, amoureux depuis trois ans.

Crédit photo : W9

De L’Île de la tentation à Miss France

Suite à son aventure, Chloé a maintenant d’autres idées en tête puisqu’elle a décidé de tenter sa chance au concours de beauté Miss France. La jeune femme de 27 ans va participer à l’élection Miss Val-de-Marne. Elle espère ainsi remporter l’écharpe de Miss France et succéder à Angélique Angarni-Filopon. Cette dernière a également beaucoup fait parler d’elle récemment, suite à une vive polémique qui a pu la mettre en danger.

“Comme vous l’avez compris, je me présente à l’élection de Miss Val-de-Marne. Pour l’instant, je ne suis qu’au stade départemental. L’élection aura lieu le 10 mai et il y a deux manières de me soutenir : soit par SMS, soit en prenant un billet pour assister à l’élection du 10 mai et voter pour moi sur place. J’espère pouvoir compter sur votre soutien et bien sûr, aller le plus loin possible”, a annoncé Chloé sur son compte Instagram, d'après des propos relayés par Voici.

Crédit photo : @missvaldemarneoff / Instagram

Chloé n’est pas la seule femme connue du grand public qui va tenter sa chance à Miss France cette année. C’est également le cas de Vanessa, l’épouse de David Douillet. Les jeunes femmes devront passer de nombreuses sélections avant de pouvoir intégrer le concours sur TF1 et tenter de remporter la précieuse couronne de Miss France.