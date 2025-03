Cyril Hanouna fait un «énorme bras d'honneur» à l'Arcom dans la nouvelle émission TPMP

Quelques jours après l’arrêt de la chaîne C8, Cyril Hanouna a trouvé le moyen de rediffuser TPMP et en a profité pour narguer l’Arcom.

Rien n’arrête le présentateur Cyril Hanouna. Alors que durant plus de 10 ans, l’émission culte TPMP était diffusée sur C8, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait décidé de prendre une décision majeure après plusieurs débordements lors de l’émission : l’arrêt total de la chaîne de télévision le 28 février 2025, privant ainsi Cyril Hanouna de diffuser TPMP.

Vous vous en doutez, l’animateur phare a très vite rebondi et trouvé une solution pour continuer à diffuser son émission. Ainsi, il a réussi à trouver un accord pour diffuser TPMP sur YouTube, Dailymotion ainsi que sur la plupart des box Internet. De quoi ravir les fans de l’émission.

Un pied de nez à l'Arcom

Ce 3 mars, a donc été marqué par l’inauguration de l’émission sous sa nouvelle forme de diffusion. Les téléspectateurs ont ainsi pu être rassurés : rien n’a changé. Cyril Hanouna est toujours aux commandes entouré de ses chroniqueurs favoris, notamment Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc, Géraldine Maillet ou encore Jean-Michel Maire. Dès les premières minutes de l’émission, l’animateur a déclaré :

“Rien n’a changé les chéris, on est en direct, le public est là”.

Et même si l’émission s’est déroulée comme toutes les autres, Cyril Hanouna s’est autorisé un petit plaisir : narguer et provoquer l’Arcom. Ainsi, lors du show, il a lâché :

“On peut dire toutes les marques qu’on veut. Amenez-moi des vestes Vuitton, amenez-moi des baskets. Amenez-moi un caleçon, je veux du Gucci !”

Et il ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite laissé filmer des gros plans sur le dictionnaire Larousse et s’est baladé sur le plateau avec sweatshirt K-Way. Il a même servi sur le plateau des boissons montrant la marque du soda à la caméra et en déclarant : “Arcom, c’est pour toi !”. Il a ensuite conclu : “Vive la liberté !”.

Les internautes conquis

Forcément, ce pied de nez à l’Arcom qui a souvent épinglé TPMP, a plu aux internautes. Sur Twitter, on pouvait ainsi lire :

Ou encore :

“Du coup, on est d’accord que TPMP c’est encore mieux qu’avant ? Encore plus de liberté, c’est incroyable.”

Avec ce retour sur des plateformes gratuites, Cyril Hanouna s’offre ainsi un véritable carton.



