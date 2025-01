Danse avec les stars : le danseur Anthony Colette annonce avoir été viré de l'émission

Il y a quelques semaines, on apprenait le départ d’Anthony Colette de Danse avec les stars. Sur son compte Instagram, le danseur a annoncé qu’il a en réalité été évincé du programme.

C’est une annonce qui va bouleverser les fans de Danse avec les stars : Anthony Colette, danseur emblématique de l’émission, va bel et bien quitter l’aventure. Une première annonce avait été communiquée à ce sujet par le journaliste Clément Garin, que le danseur n’avait pas encore commenté.

Crédit photo : @anthony_colette / Instagram

Anthony Colette a intégré Danse avec les stars en 2017. Avec le temps, il est devenu l’un des danseurs professionnels les plus emblématiques du show. L’année dernière, il a remporté la saison de DALS aux côtés de Natasha St-Pier. Cependant, cette saison a également été marquée par un scandale qui a éclaté entre sa partenaire et Inès Reg.

Au cours de l’émission, Natasha St-Pier a insulté Inès Reg, et cette dernière aurait répondu par des menaces de mort. À la suite de cette altercation, Anthony Colette et sa partenaire auraient déposé une main courante contre Inès Reg. Cette affaire a pris des proportions énormes, notamment lorsque les deux femmes ont chacune raconté leur version des faits sur les réseaux sociaux.

Anthony Colette viré de DALS

Malheureusement, ce conflit a eu des conséquences pour Anthony Colette. Sur son compte Instagram, ce dernier a affirmé qu’il a en réalité été viré de l’émission et que son départ ne relevait pas de son propre choix.

“Aujourd’hui, il est temps de dire merci au public et à toutes les équipes qui travaillent sur ce programme. Ce serait mentir de prétendre que j’ai choisi volontairement d’arrêter cette aventure maintenant. Je ne vais pas non plus faire semblant de dire que c’était le bon moment, car je n’ai rien décidé. Je ne comprends pas forcément les raisons de mon absence, certes, mais la vie en a décidé autrement, et je me dois d’accepter”, a rédigé le danseur.

Bien qu’il se soit fait virer de l’émission, Anthony Colette ne semble pas rancunier.

“Ne vous inquiétez pas, je ne critiquerai pas ce programme que j’ai tant aimé, ni toutes ces personnes que j’ai eu la chance de rencontrer. Je souhaite que ce parquet magique continue à faire rêver les gens encore longtemps. Je souhaite également que les nouveaux jeunes danseurs qui rejoindront l’équipe puissent vivre tout ce que j’ai vécu (bon, presque tout hein, uniquement les bonnes choses quoi). J’ai une énorme pensée pour mes amis et collègues danseurs, qui vont beaucoup me manquer, et je les remercie pour tous ces beaux moments passés à leurs côtés. Et surtout, je remercie toutes mes partenaires. Sachez que je ne regrette rien, à part peut-être d’avoir été trop gentil et naïf parfois, si j’peux m’permettre. J’ai fait de mon mieux, chaque année. C’était ma dernière saison, ma dernière danse.”

Ainsi, le départ d’Anthony Colette annonce l’arrivée d’un nouveau danseur pour le remplacer, dont on ne connaît pas encore l’identité. Le casting des personnalités qui participeront à la prochaine saison a été dévoilé, et on pourra voir un candidat emblématique de Koh-Lanta ainsi qu’une actrice trisomique du film “Un p’tit truc en plus” fouler le parquet. Il faudra attendre le vendredi 7 février pour découvrir le lancement de cette nouvelle saison tant attendue.