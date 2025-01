«Danse avec les stars» : cette actrice trisomique du film culte «Un p'tit truc en plus» rejoint le casting

L'émission "Danse avec les Stars" fera son grand retour dans quelques semaines sur TF1. Et une nouvelle candidate vient de rejoindre le casting. Une nouvelle star porteuse de trisomie 21, aperçue au Casting du film d'Artus "Un p'tit truc en plus".

D’ici à quelques semaines (on attend toujours la date de TF1), la saison 14 de l’émission cultissime Danse avec les Stars fera son grand retour sur la chaîne. Au programme : de la danse (encore et toujours), du fun, Camille Combal à la présentation, des danseurs cultes et bien sûr, des stars !



Le 29 novembre dernier, Danse avec les stars et TF1 présentaient le tout premier candidat à rejoindre l’aventure #DALS : il s’agissait du nageur olympique Florent Manaudou. Une autre star du sport sera également de la partie : Adil Rami, joueur de foot et champion du monde de football. La chanteuse Lénie, issue de la dernière saison de la Star Academy fera aussi son arrivée dans l’émission, ainsi que Charlotte de Turckheim, Miss France 2024, alias, Eve Gilles ou encore l’animatrice et journaliste, Sophie Davant.

Le handicap représenté sur TF1

Ce 6 janvier 2025, la production a dévoilé l’arrivée d’une nouvelle candidate : l’actrice Mayane-Sarah El Baze, âgée de 20 ans, vue dans le film Un p’tit truc en plus, d’Artus, mais aussi dans la série HPI sur TF1. La comédienne porteuse de trisomie 21 rejoint donc le casting de l’émission. Il s’agit là d’une première pour le show.



Alors qu’elle a brillé a l’écran, notre petit doigt nous dit qu’elle sera radieuse sur le parquet du studio 217. Une nouvelle qui a été vivement accueillie par les internautes puisque la publication de la nouvelle sur le compte Instagram de Danse avec les Stars a déjà récolté plus de 30 000 mentions “j’aime”. En commentaire, Artus a même déclaré : “Et ouiii”, suivi de plusieurs émojis “cœur”. Adorable.



Côté jury, pas de changement, Chris Marquès, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Mel Charlot seront présents pour noter les prestations des candidats. Alors, après la victoire de Natasha St-Pier, qui viendra remporter le trophée de Danse avec les Stars ? À suivre…