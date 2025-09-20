Le Meilleur Pâtissier : Mercotte va quitter l'émission, après 14 ans de tournage

C’est une annonce qui a bouleversé de nombreux téléspectateurs : Mercotte, figure emblématique du “Meilleur Pâtissier”, a annoncé que cette saison serait la dernière.

“Le Meilleur Pâtissier” est une émission culte pour tous les gourmands et amateurs de desserts. Diffusée sur M6, elle plaît particulièrement aux téléspectateurs parce qu’elle réunit deux figures emblématiques : le chef cuisinier et pâtissier Cyril Lignac et Mercotte, une blogueuse culinaire devenue une star de la télé. Au fil du temps, Mercotte a dévoilé de très bonnes recettes, comme ces sablés diamants très gourmants, ou encore l'Equilibrik, une recette ludique et délicieuse.

Crédit photo : M6

Avec Cyril Lignac, Mercotte délivre ses précieux conseils aux candidats et juge leurs desserts depuis 2012. Mais après 14 ans de tournage, la pâtissière a décidé de rendre son tablier. Elle l’a annoncé clairement : cette saison sera la dernière.

“Il faut savoir s’arrêter à temps”

Alors qu’elle s’apprête à fêter ses 83 ans le 28 septembre prochain, Mercotte estime avoir l’âge de partir en retraite et de quitter le monde de la télévision.

“Je pense qu’il faut savoir s’arrêter à temps. Je m’amuse beaucoup durant le tournage, je suis vraiment ravie et heureuse mais, vu mon âge avancé, je pense que c’est une question d’éthique. J’ai décidé d’arrêter par décence, on va dire”, a-t-elle confié au Figaro.

Crédit photo : M6

Le départ de Mercotte a été une grosse surprise pour les téléspectateurs, mais aussi pour Cyril Lignac, qui a appris le départ de sa collègue lors du tournage d’un épisode de “Tous en cuisine”.

“Je ne m’y attendais pas. Parfois Mercotte parlait d’arrêter mais là, j’ai senti dans sa voix que sa décision était prise. Je respecte son choix. On se connaît depuis 20 ans et je comprends aisément qu’à un moment donné, elle ait envie d’arrêter et de faire autre chose. D’autant que le tournage de l’émission nécessite deux mois pleins et que Mercotte a plein de passions à côté”, a confié Cyril Lignac.

La dernière saison de Mercotte

Mais avant de partir, Mercotte compte bien savourer cette dernière saison du “Meilleur Pâtissier”, présentée par Laëtitia Milot pour la deuxième fois consécutive.

“Nous sommes revenus aux fondamentaux. On a la revisite de Cyril - la plus belle partie de l’émission à mon sens - et j’ai repris mon grimoire avec des recettes plus accessibles que les gens peuvent refaire. On reçoit aussi toujours des chefs. Et puis, jusqu’à la fin, nous ne savions pas qui allait gagner !”

Par la suite, Mercotte va profiter d’une retraite bien méritée puisqu’elle prévoit de voyager et de participer à des salons de pâtisserie. Bien sûr, l’émission “Le Meilleur Pâtissier” ne s’arrêtera pas avec le départ de Mercotte, qui a promis qu’elle reviendrait de temps en temps sous la tente. Une chose est sûre : cette star de la pâtisserie n’a pas dit son dernier mot.