Les 12 coups de midi : Emilien accusé de favoritisme, Jean-Luc Reichmann répond cash

Avec plus de 2 millions d’euros dans sa cagnotte et 500 participations à son actif, Emilien ne se fait pas que des amis dans “Les 12 coups de midi”. Alors qu’il est accusé de favoritisme, Jean-Luc Reichmann a donné son avis sur la situation.

La participation d’Emilien aux “12 coups de midi” n’en finit pas de faire parler. Cet étudiant en histoire a intégré l’émission en septembre 2023 et n’en est jamais parti. Aujourd’hui, il cumule plus de 500 participations et élimine ses adversaires les uns après les autres. En effet, cela fait 17 mois que le jeune homme remporte toutes les émissions et amasse de l’argent grâce à ses connaissances spectaculaires.

Crédit photo : TF1

Emilien possède actuellement une cagnotte de plus de 2 millions d’euros et est devenu le premier Français à gagner cette somme dans un jeu télévisé. Si sa performance suscite l’admiration des téléspectateurs, elle fait également des jaloux. En effet, certaines personnes se posent des questions et des internautes ont déjà accusé Emilien de tricherie par le passé.

Vous l’aurez compris : l’agacement gagne les téléspectateurs, lassés de voir Emilien dans l’émission, à tel point que certains se demandent si le champion ne serait pas favorisé par la production. Un soupçon auquel Jean-Luc Reichmann a tenu à répondre.

Jean-Luc Reichmann donne son avis

Le présentateur du jeu s’est déjà exprimé sur le sujet à propos du nombre de participations maximales pour Emilien. Mais cette fois-ci, il a donné un avis cash sur la situation.

“Je pense qu’il y a 95% de gens bienveillants, il y a toujours 5% de jaloux, de ceci, de cela. Moi je réponds : si vous dites qu’il est favorisé, surtout n’hésitez pas à venir pour le détrôner et venez voir comment ça se passe. L’ordinateur est très équilibré sur tous types de sujets, donc à partir de ce moment-là, on ne peut rien y faire. De temps en temps il passe au rouge, parfois il ne sait pas, mais c’est difficile de le piéger”, a expliqué Jean-Luc Reichmann, d’après des propos relayés par Télé-Loisirs.

Crédit photo : TF1

Comme l’affirme le présentateur, il n’y a donc pas de favoritisme dans l’émission. Si Emilien enchaîne les victoires, c’est parce qu’il possède une immense culture générale. Malgré sa participation, il continue d’apprendre de nouvelles choses chaque jour et révise assidûment, notamment sur les sujets qu’il ne maîtrise pas.

“Il était faible sur les people mais maintenant, il se renseigne, il a des alertes de partout sur tout ce qu’il se passe, les gens qui se marient, ceux qui décèdent, les frasques… Et lui, ce qu’il aime avant tout, c’est jouer. Il a une faculté d’adaptation et d’absportion des informations qui est bien supérieure à la moyenne puisqu’il retient tout. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est peut-être un peu moins bon sur les recettes de cuisine et les spaghettis bolognaise mais même ça, il apprend des recettes de cuisine !” a continué Jean-Luc Reichmann.

Aujourd’hui, Emilien semble imbattable et une question est sur toutes les lèvres : jusqu’où va-t-il aller ?