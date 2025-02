Les 12 coups de midi : Emilien limité par un nombre maximal de participations ? Jean-Luc Reichmann répond

Depuis septembre 2023, Emilien est le champion des 12 coups de midi. Avec une cagnotte de plus de 2 millions d’euros et plus de 500 participations à son actif, il semble indétronable. Mais existe-t-il un nombre de participations maximal pour le jeune homme ?

Présentée par Jean-Luc Reichmann, l’émission Les 12 coups de midi a révélé un jeune homme extraordinaire. Depuis septembre 2023, Emilien est le champion indétronable de l’émission. Il y a quelques jours, il est devenu le premier Français à remporter 2 millions d’euros dans un jeu télévisé.

Crédit photo : TF1

En effet, le jeune homme a une incroyable culture générale et a la réponse à toutes les questions. Un exploit qui peut faire douter les internautes, qui ont récemment accusé le champion de tricherie. Si Emilien a plus de 500 participations à son actif, une question se pose : existe-t-il une limite du nombre maximal de participations pour Emilien ? Voici la réponse donnée par Jean-Luc Reichmann.

“On ne peut pas changer les règles”

Comme l’a affirmé Jean-Luc Reichmann à Télé-Loisirs, il n’existe aucune limite de participations pour Emilien, selon le contrat que le jeune homme a signé au moment d’intégrer le jeu.

“Pour l’instant, dans la mesure où on a signé des papiers, on ne peut pas changer les règles en plein milieu. On ne peut pas lui dire : “Tiens, on a instauré une règle, ça s’arrête à 500 participations”, parce qu’il a signé un contrat. Ce n’est pas possible. On se mettrait en danger. Pour l’instant, tant qu’il gagne, il continue”, a expliqué Jean-Luc Reichmann à Télé-Loisirs.

Crédit photo : TF1

Bien que la présence permanente du champion agace quelques téléspectateurs, sa participation reste une bonne nouvelle : le jeu a mis en place une cagnotte commune avec le public, qui s’élève actuellement à plus de 3 millions d’euros. En procédant à un tirage au sort, un téléspectateur aura la chance de remporter la moitié de la cagnotte, et plus Emilien gagnera de l’argent, plus le montant de cette cagnotte augmentera. Une chance incroyable pour un téléspectateur de devenir millionnaire en passant un simple coup de téléphone.