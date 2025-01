Les 12 Coups de midi : excédés, les internautes accusent Emilien de tricherie à cause de cette question

Avec une cagnotte de près de 2 millions d’euros, Emilien bat tous les records en participant aux 12 Coups de midi. Cependant, les internautes se montrent sceptiques face à sa victoire, et l’accusent même de tricherie.

Le 25 septembre 2023, Emilien a fait son entrée dans l’émission des 12 Coups de midi. Depuis, le champion est indétronable. À 21 ans, il est devenu le plus grand champion des jeux télévisés et est maintenant sur le point de remporter 2 millions d’euros.

Crédit photo : TF1

Le jeune homme n’en finit pas de faire parler de lui. Récemment, Jean-Luc Reichmann, le présentateur de l’émission, a dévoilé une vidéo où on le voit embrasser le champion sur la bouche. Mais ce n’est pas tout. Chaque jour, les spectateurs remarquent qu’Emilien a réponse à tout, à tel point qu’ils sont de plus en plus nombreux à se poser des questions.

Emilien accusé de triche

Ce dimanche 26 janvier, Emilien a pu ajouter 30 000 euros à sa cagnotte en réussissant l’épreuve Coup de Maître. Pour cela, il devait répondre à la question suivante : “Quel jeune Français a été élu “meilleur streamer de jeux de combat” aux Streamer Awards 2024 ?” Emilien a alors répondu “Etoiles”, la bonne réponse.

Cependant, cette séquence n’a pas plu aux spectateurs, et pour cause : Etoiles est un ami d’Emilien. Le streamer est récemment passé sur le plateau de l’émission. Il a affirmé qu’Emilien l’aidait à préparer sa participation au jeu “Questions pour un champion”. En plus de cela, Emilien est récemment passé dans un stream d’Etoiles pour l’aider à récolter des dons lors de l’événement caritatif Stream For Humanity.

“Le pire, c’est qu’il y en aura toujours pour dire que cette question n’est qu’une parfaite coïncidence ! Etoiles est venu il y a quelques jours sur le plateau pour dire qu’Emilien le coachait pour Questions pour un champion. Encore un sacré hasard”, “Ahah la question d’Emilien sur Etoiles dans les 12 Coups de midi, elle était donnée celle-là”, “C’est un peu de la triche étant donné que c’est son pote”, ont commenté les internautes.

Si effectivement, Emilien ne pouvait que connaître la réponse à cette question, il est important de rappeler que pour arriver à ce stade de l’émission, le jeune homme a réalisé un incroyable parcours. Le champion, qui ne sort jamais de sa chambre d’hôtel à Paris, a un nombre incalculable de connaissances sur de nombreux sujets différents. En défintive, bien qu’il connaissait la question sur Etoiles, il n’a pas volé sa place.