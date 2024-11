Les 12 Coups de midi : la raison surprenante pour laquelle Émilien ne sort jamais de sa chambre d'hôtel à Paris

Quand il tourne les émissions à Paris, Émilien ne profite pas de son temps libre pour visiter la capitale et préfère rester enfermé pour une bonne raison.

Il ne fait plus aucun doute : Émilien est le plus grand champion des 12 Coups de midi. Chaque jour, sur TF1, le jeune homme de 21 ans surprend par son immense savoir. Un savoir qui lui a permis de devenir le plus grand maître de midi et de cumuler une cagnotte atteignant les 1 664 351 euros.

Samedi 9 novembre, le champion effectuait sa 409ème participation sous les yeux de Jean-Luc Reichmann, dépassant largement le précédent record établi par Bruno et ses 252 participations pour 1 026 107 euros de gains.

Pour parvenir à un tel niveau de réussite dans le jeu, Émilien ne s’arrête jamais. De son propre aveu, il suit une discipline stricte et enrichit sa culture générale quand il le peut. Loin d’être un calvaire pour celui qui est curieux de nature, Émilien précise par ailleurs qu’il ne sort que très rarement de sa chambre d’hôtel lorsqu’il est à Paris pour les tournages. Mais ce n’est pas pour les raisons que l’on croit.

« Je ne sors pas de ma chambre d’hôtel », avoue Émilien

Crédit photo : TF1

Ce n’est pas pour réviser et tester ses connaissances que Émilien ne quitte jamais sa chambre d’hôtel à Paris. Ni par peur d’être reconnu dans la rue. Lors de sa participation samedi, Émilien a livré cette anecdote avant d’en expliquer la raison.

Entre deux questions, Jean-Luc Reichmann lui a demandé s’il profitait de son temps libre entre les tournages pour visiter la Ville Lumière. Ce à quoi Émilien a répondu par la négation :

« C’est vrai que j’ai la chance de pouvoir rester quelques jours entre les tournages et puis Paris est une ville superbe. Donc je me dis qu’il faut en profiter et… je ne sors pas de ma chambre d’hôtel », a-t-il avoué.

Crédit photo : Jean-Luc Reichmann/ Instagram

Le jeune homme préfère rester dans sa chambre d’hôtel… pour se reposer. « C’est vraiment très particulier. On se rend peut-être pas compte et je me rendais pas compte avant d’être là non plus mais c’est très fatiguant d’être ici ! », a-t-il lancé sous le regard interrogateur de l’animateur. Puis de développer : « Dans le sens où ça épuise. Je profite, à chaque fois que j’ai du temps, quelques heures, quelques jours de repos, pour rester à l’hôtel et vraiment ne rien faire du tout ! ».

Il faut rappeler que les tournages des émissions de télé sont condensés. Ainsi, comme le précise Ouest France, « une journée de travail équivaut à cinq épisodes des 12 Coups de Midi ». Voilà qui explique pourquoi même un champion peut être fatigué.