Miss France 2025 remplacée par une autre candidate adorée des Français pour le concours Miss Monde ?

Samedi 14 décembre, Angélique Angarni-Filopon a été élue Miss France 2025. Cependant, elle ne pourra pas participer à Miss Monde. Voici pourquoi.

Ce samedi 14 décembre, Miss France 2025 a été élue. Il s’agit d’Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique. Son élection est historique puisqu’il s’agit de la première fois qu’une Martiniquaise remporte la couronne. En plus de cela, Angélique Angarni-Filopon est la Miss France la plus âgée du concours car elle a soufflé sa 34ème bougie. Pendant la cérémonie, la Miss a fait de son âge une force en prononçant son discours “au nom de toutes les femmes à qui on a dit ‘c’est trop tard’”. En effet, cette année, le concours Miss France a décidé d’élargir ses critères de sélection et de ne plus imposer de limite d’âge.

Crédit photo : @missfranceoff / Instagram

Si Angélique Angarni-Filopon a été élue Miss France 2025, elle ne pourra cependant pas tenter sa chance à Miss Monde. Voici pourquoi.

Miss France 2025 exclue de Miss Monde

Si Angélique Angarni-Filopon ne pourra pas participer à Miss Monde, c’est une nouvelle fois en raison de son âge. Selon Gala, les candidates doivent avoir entre 18 et 27 ans pour participer à cet autre concours de beauté, et Miss France 2025 est trop âgée. Ainsi, c’est sa première dauphine, Sabah Aïb, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui pourrait la remplacer. Cette dernière était le premier choix du public mais n'a pas été élue en raison des votes du jury.

“Je n’étais pas au courant de cette limite d’âge. Dans tous les cas, si elle n’y va pas et qu’elle est d’accord, je tenterai ma chance”, a confié Sabah Aïb à La Voix du Nord.

Crédit photo : TF1

Angélique Angarni-Filopon pourra toutefois tenter sa chance à Miss Univers, où la limite d’âge a été abolie dans ce concours qui se veut plus inclusif. En effet, Miss Univers est désormais ouvert aux femmes mariées, divorcées, aux mères de famille ainsi qu’aux femmes transgenres. Qui sait, Miss France 2025 pourrait devenir la Miss Univers la plus âgée de l’histoire ?