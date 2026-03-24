Olivier Minne présentera la saison 15 du Meilleur pâtissier sur M6 à la place de Laëtitia Milot

Après deux saisons à la tête du Meilleur pâtissier, Laëtitia Milot s’en va et laisse sa place à Olivier Minne. C’est la première fois qu’un homme présentera l’émission gourmande sur M6.

Un autre départ du Meilleur pâtissier après celui de Mercotte

La quatorzième saison du Meilleur pâtissier a pris fin il y a quelques mois sur M6. Cette saison a été marquée par la dernière apparition de Mercotte dans le programme. En effet, l’impitoyable juge avait annoncé son départ de l’émission culinaire en septembre dernier.

Aux côtés de Cyril Lignac, Mercotte a tout de même pu savourer pour la dernière fois les pâtisseries des candidats. Tout comme Laëtitia Milot. Celle qui est aussi actrice ne rempilera pas pour la quinzième saison. M6 doit donc trouver deux remplaçants pour la prochaine saison.

Olivier Minne succède à Laëtitia Milot dans le Meilleur pâtissier

Crédit photo : M6

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On sait déjà qui remplacera Laëtitia Milot à la tête du Meilleur pâtissier. Paris Match a révélé en exclusivité qu’Olivier Minne succédait à l’actrice à la présentation de l’émission. M6 a depuis confirmé la nouvelle.

Après son départ inattendu de Fort Boyard, Olivier Minne a rejoint la sixième chaîne. Il y présente Le Maillon faible tous les samedis. Il peut désormais ajouter Le Meilleur pâtissier à son calendrier. Le nouvel animateur a déjà réagi à son arrivée dans l’émission :

« Je suis très heureux d’entrer dans cette grande famille de passionnés et de gourmands où l’on parle ganache, pâte feuilletée et crème montée avec autant de sérieux que de bonne humeur. »

Crédit photo : M6

Il en a également profité pour « saluer chaleureusement Laëtitia Milot » et sa bienveillance dans le programme. « Je sais combien le public l’apprécie et je suis très heureux et très fier de relever le défi à mon tour avec beaucoup d’humilité ». Nul doute que lui aussi saura charmer le public avec son humour.

Le tournage doit débuter en avril pour une diffusion à la rentrée. On apprend également par nos confrères que le ou la successeur(e) de Mercotte sera annoncé(e) dans les prochains jours.