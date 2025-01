Star Academy : Marine remporte la compétition face à Ebony

La 12ème saison de la Star Academy s’est achevée ce samedi 25 janvier. C’est finalement Marine qui a remporté la compétition face à Ebony, avec 65% des voix.

La grande finale de la Star Academy s’est déroulée ce samedi 25 janvier. Comme chaque année, l'aventure a été ponctuée de performances vocales, de surprises et de rapprochements entre les élèves.

Après trois mois de compétition, il ne restait plus que deux candidates en lice : Marine et Ebony. Les deux jeunes femmes ont eu un parcours remarquable tout au long de l’aventure. Avec sa technique vocale impressionnante et ses qualités de danseuse, Ebony a subjugué les professeurs à chaque évaluation et n’a jamais été nommée. De son côté, Marine a été qualifiée de “diva populaire” grâce à sa grande voix, mais aussi son humour et sa sensibilité.

Après autant de semaines de compétition, c’est finalement Marine qui a remporté la Star Academy face à Ebony, avec 65% des voix. En larmes à l’annonce des résultats, la jeune femme a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue.

“Maman, j’ai gagné ! Je ne m’y attendais pas et je voulais dire qu’Ebony méritait aussi de gagner. J’aimerais bien couper le trophée en deux pour lui donner la moitié. Je suis dans un autre monde pour l’instant. Je ne réalise pas, c’est fou. Je suis trop contente, merci au public, je vous aime vraiment, c’est que grâce à vous, merci”, s’est-elle exclamée.

Crédit photo : TF1

Marine remporte la Star Academy

Jusqu’à présent dentiste, Marine a tout tenté pour vivre sa passion, la musique. En effet, elle s’était présentée devant les coachs de The Voice Kids, mais aucun d’entre eux ne s’était retourné. Sa victoire à la Star Academy est donc une belle revanche. Si elle s’est démarquée par sa grande voix, Marine a conquis le cœur des spectateurs par sa personnalité hors du commun. Malgré son beau parcours, la jeune femme a beaucoup douté.

“C’est vrai que depuis le début, je doute et c’est très chiant, ça l’est encore plus pour moi honnêtement. Je m’excuse si j’ai souvent douté et que j’ai été chiante, on va le dire, mais c’est vraiment ce que je pensais dans ma tête. Merci aux profs, aux candidats, à toutes les équipes”, a-t-elle déclaré, émue.

Crédit photo : TF1

Marine a déjà des projets suite à sa victoire. Son premier titre, “Ma Faute” est déjà un succès puisqu’il a été écouté plus de 3 millions de voix sur les plateformes de streaming. Elle va également se présenter dans tous les zéniths de France lors de la tournée de la Star Academy. Un avenir prometteur.