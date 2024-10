« Ils crushent l'un sur l'autre » : ce nouveau rapprochement entre deux candidats de la Star Academy fascine les internautes

Alors que la saison 3 de la nouvelle version de la Star Academy a débuté le 12 octobre dernier, deux candidats se rapprochent déjà. On vous en dit plus.

C’est officiel, la Star Academy a fait son grand retour le 12 octobre 2024 sur TF1. De quoi ravir tous les fans de l’émission culte depuis plus de 20 ans. Ce n’est plus une surprise, la saison précédente a été marquée par le rapprochement entre Pierre Garnier et Helena Bailly. Le duo a rendu “fous” les internautes et de nombreuses rumeurs ont circulé concernant une éventuelle histoire d’amour entre les deux candidats. Après leur sortie de château, les deux artistes ont été clairs, ce n'était que de l’amitié. Une histoire d’amitié finalement, qui ne semble plus passionner la Toile. La preuve...

Quelques jours après le début de la nouvelle saison de l’émission, les internautes ont déjà noté un rapprochement entre deux candidats. Alors que Maylis et Thomas sont tous les deux nommés pour cette première semaine, et pourraient perdre leur place, les internautes en sont persuadés : il y a un rapprochement entre les deux. Et il semblerait que certains candidats présents au château aient aussi noté une alchimie entre Maylis et Thomas.



Crédit : TF1

Un rapprochement évident

Dans la quotidienne de ce mercredi 16 octobre, Noah a lâché :"Je dis ça, je dis rien, mais y’a des gossips. Ils sont pas là pour ça de base, mais les deux, en gros, ils s’entendent super bien et voilà… advienne que pourra." Charles a rebondi en disant : "On a l’accord des deux côtés".

Crédit : TF1

Sur la Toile, tout s’emballe, on peut ainsi lire sur X : "Maylis et Thomas crushent l’un sur l’autre. Info de Noah et Charles à Maïa. Ils ont eu l’info des deux intéressés qui disent que l’autre lui plaît", ou bien “Thomas et Maylis, je suis choquée”. Reste une question en suspens : est-ce de l’amour ou de l’amitié ?

Alors, une nouvelle idylle au sein de la Star Academy serait-elle en train d’éclore ? Affaire à suivre… Une chose est sûre, les internautes vont veiller au grain !