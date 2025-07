The Voice Kids : la bande-annonce générée par l'IA scandalise les internautes

Pour promouvoir la prochaine saison de “The Voice Kids”, TF1 a dévoilé une bande-annonce… réalisée entièrement avec l’IA. Un choix qui ne plaît pas du tout aux internautes, furieux.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Le monde de la culture est en danger car les graphistes et autres professionnels de l’image sont peu à peu remplacés par l’intelligence artificielle. C'est par exemple le cas des comédiens de doublage, dont l'emploi est menacé, qui se sont mobilisés contre l'intelligence artificielle à Paris en décembre 2024. Bien que l'IA ne fasse pas l'unanimité, elle est pourtant de plus en plus utilisée. Il y a quelques jours, Squeezie a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube qui a fait scandale car il avait utilisé l’IA, déclenchant la colère des internautes.

Mais Squeezie n’est pas le seul à se laisser tenter par l’intelligence artificielle. C’est également le cas de TF1, qui a sorti une nouvelle bande-annonce pour promouvoir la prochaine saison de “The Voice Kids”, diffusée le 22 août prochain. Cette bande-annonce a cependant été réalisée entièrement par l’intelligence artificielle, qui a beaucoup fait réagir.

Des enfants créés par l’IA

Le choix de TF1 est assumé car avant la bande-annonce, un message annonce qu’elle a été “créée intégralement par l’intelligence artifielle”. Sur les images, on peut voir les différents coachs de The Voice, Patrick Fiori, M. Pokora, Soprano et Santa, en version enfant. C’est également le cas des animateurs Nikos Aliagas et Karine Ferri, mais aussi du public. Tout le monde est représenté en enfant dans cette vidéo, pour coller avec l’esprit du programme qui fait présente de jeunes chanteurs de moins de 16 ans.

Crédit photo : TF1

Cependant, cette bande-annonce créée par l’IA pose beaucoup de problèmes, comme le dévoile Public. Furieux, les internautes dénoncent une déshumanisation et reprochent à TF1 d’avoir utilisé l’IA pour reproduire des visages, des expressions et des mimiques de personnes humaines. Une reproduction qui aurait pu être réalisée par des maquilleurs, des illustrateurs ou des réalisateurs.

“Utiliser l’intelligence artificielle pour une bande-annonce officielle d’un programme aussi populaire est tout simplement infâme vis-à-vis des nombreux artistes talentueux”, “Vous avez les fonds pour embaucher des professionnels mais non, vous montrez un manque de respect envers le milieu avec cette idée honteuse”, ont commenté les internautes sur X.

Crédit photo : TF1

Pire encore : TF1 montre qu’il est possible d’utiliser l’intelligence artificielle pour générer des photos et des vidéos d’enfants, alimentant ainsi les réseaux de pédophilie.

“TF1 montre à toute la France qu’il est possible de générer des images et des vidéos d’enfants par IA, heureusement que le pays n’a pas un gros problème de pédophilie”, “Utiliser de l’IA pour représenter des enfants et ne pas faire bosser des graphistes, c’est du n’importe quoi”, ont rédigé les internautes sur le réseau social.

Pour le moment, TF1 n’a pas réagi à la colère des spectateurs.