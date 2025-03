Jacques Frantz, la voix française de Robert De Niro, décédé en 2021, recréé par une IA, sa famille sous le choc

Jacques Frantz, le comédien qui avait prêté sa voix à Robert De Niro, est décédé en 2021. Cependant, sa voix a été recréée par une intelligence artificielle pour lire des livres audios, sans l’accord de la famille.

L’intelligence artificielle se développe de plus en plus et impacte certaines professions, notamment dans le monde du cinéma. C’est le cas de ce film Netflix avec Millie Bobby Brown qui a eu recours à l’intelligence artificielle, ce qui a choqué les spectateurs.

Dans le monde du cinéma, il existe un rôle essentiel : le doublage. Les comédiens qui doublent les voix des acteurs sont indispensables pour adapter les programmes en différentes langues. Cependant, cette profession est menacée par l’intelligence artificielle, capable de reproduire les voix des comédiens. Pour cette raison, de nombreux doubleurs se sont récemment mobilisés à Paris afin de montrer leur désaccord avec l’intelligence artificielle.

La voix d’un comédien décédé reproduite

Si l’intelligence artificielle pourrait remplacer les comédiens de doublage, elle peut aussi ressusciter les morts. C’est le cas de Jacques Frantz, un comédien qui doublait la voix de Robert De Niro, décédé en 2021.

Crédit photo : SIPA

Malgré son décès, sa voix continue d’être utilisée sur une chaîne YouTube de livres audio baptisée “L’heure du crime - Livres audio”. Sur cette chaîne, on retrouve près de 50 vidéos, qui cumulent des centaines de milliers de vues, et qui utilisent la voix de Jacques Frantz pour lire des romans d’Agatha Christie. Selon les vidéos, le narrateur des livres serait un certain “J. Frantz”, parfois mentionné comme “Jean Frantz”. En réalité, il s’agit bien de la voix de Jacques Frantz, grossièrement trafiquée.

Malheureusement, la famille de Jacques Frantz n’a jamais donné son accord pour que la voix du comédien soit utilisée et recréée sur cette chaîne YouTube.

“C’est extrêmement violent d’entendre la voix de son papa, mort il y a quatre ans, trafiquée”, a déclaré Marjorie Frantz, la fille du comédien, au Parisien.

Le danger de l’intelligence artificielle

Jacques Frantz n’est pas le premier comédien impacté par le développement de l’intelligence artificielle après sa mort. C’est également le cas d’Alain Dorval, le doubleur de Sylvester Stallone, dont la voix a été reproduite avec l’IA pour un film. Encore une fois, la voix a été utilisée sans l’autorisation de la famille, ce qui a provoqué un véritable tollé.

De son côté, la famille de Jacques Frantz a tenté de faire supprimer ces vidéos de YouTube, en vain.

“Malgré la demande de retrait des vidéos à l’éditeur de la chaîne et leur signalement à YouTube par la famille et l’agent de Jacques Frantz, les vidéos sont toujours en ligne à ce jour”, a indiqué la famille dans un communiqué rapporté par BFMTV.

Pour soutenir la famille de Jacques Frantz, n'hésitez pas à signaler les vidéos reprenant la voix du comédien sur la chaîne YouTube. Ces reproductions illégales prouvent que le développement de l’intelligence artificielle n’est pas toujours une bonne chose et qu’elle menace de plus en plus le métier exercé par les comédiens de doublage.