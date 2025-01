Ce mardi 28 janvier, on a appris que l’un des membres emblématiques de The Voice avait mis fin à ses jours. Il avait 44 ans.

La nouvelle saison de The Voice sera diffusée ce samedi 1er février sur TF1. De nouveaux coachs seront présents comme Zaz et Patricia Kaas. On retrouvera également Vianney, mais aussi Florent Pagny, qui avait fait une apparition surprise dans l’émission quand il était encore malade. Pour cette saison, le chanteur sera bel et bien là, prêt à coacher les talents qui rejoindront son équipe.

Si le retour de l’émission sur nos écrans est une bonne nouvelle pour les fans, la famille The Voice est toutefois en deuil depuis quelques jours. En effet, un ancien candidat de la version américaine est décédé il y a peu.

Crédit photo : The Voice

Un candidat meurt à 44 ans

Ryan Whyte Maloney a participé à la saison 6 de The Voice en 2014. En interprétant “Lights” de Journey, il avait séduit tous les coachs, à savoir Shakira, Usher, Blake Shelton et Adam Levine. Ainsi, il a pu choisir l’équipe qu’il préférait et s’est tourné vers le chanteur de country Blake Shelton. Après un beau parcours, il a fait partie des cinq finalistes de l’équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ʀʏᴀɴ ᴡʜʏᴛᴇ ᴍᴀʟᴏɴᴇʏ (@ryanwhytemaloney)

Ce candidat était un grand musicien puisqu'il savait jouer de la guitare, du violon, du violoncelle et de la batterie. Il a été le leader du groupe de rock Indulge pendant des années avant de se lancer dans une carrière solo. Après son passage dans The Voice, il a continué sa carrière en tant que chanteur et auteur-compositeur. Il a eu la chance de partager la scène avec de grands artistes comme Shakira, Usher, Ed Sheeran, Tim McGraw, Morgan Wallen ou encore Rascal Flatts.

Malheureusement, Ryan Whyte Maloney est décédé le 28 janvier, dans le Nevada, selon les informations de PurePeople. L’homme âgé de 44 ans a décidé de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête. Sur les réseaux sociaux, rien ne laissait penser que le chanteur allait commettre l'irréparable puisque la veille de sa mort, alors qu'il se trouvait dans un bar, il avait publié une story sur son compte Instagram, dans laquelle il apparaissait souriant.

“Neufs bon Irlandais pour une soirée privée ce soir, nous allons faire du rock”, avait-il écrit en légende.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ʀʏᴀɴ ᴡʜʏᴛᴇ ᴍᴀʟᴏɴᴇʏ (@ryanwhytemaloney)

Cette triste disparition n’est pas sans rappeler le départ d’Anthony Riley, un autre candidat de la version américaine de The Voice. Il avait participé à la saison 8 et avait, lui aussi, conquis tous les coachs. Malheureusement, il avait quitté l’aventure quelques semaines plus tard à cause de son addiction aux drogues et s'était finalement donné la mort, par la suite, à l’âge de 28 ans.