Grosse émotion dans The Voice : malade, Florent Pagny fait un retour surprise dans l'émission !

On le sait : Florent Pagny traverse une phase difficile, lui qui a été diagnostiqué d'un cancer aux poumons. Autant dire qu'on ne l'attendait pas sur le plateau de The Voice hier soir, ce qu'il a pourtant fait contre toute-attente.

Hier soir n'était pas n'importe quel soir pour tous les amateurs de The Voice : c'était la demi-finale et forcément, une étape clef pour le célèbre télécrochet que l'on ne présente plus. Pour marquer le coup, la production et TF1 ont décidé de réserver une jolie surprise aux candidats, au jury et au public lui-même avec le retour de Florent Pagny.

De retour pour chanter... "chanter"

Depuis le début de cette saison, celui qui avait écopé d'un fauteuil tournant pendant si longtemps dans l'émission était absent, et pour cause : on lui a découvert une tumeur aux poumons (chose qu'il avait annoncé au début de l'année dernière), duquel un long combat, rythmé par la chimiothérapie, avait débuté. "La chimio est derrière moi, je vais recommencer à chanter", confirmait-il il y a quelques jours dans Télématin, sur France 2. Ce n'était pas le peu de le dire, puisqu'il a débarqué par surprise sur le plateau de The Voice, créant la surprise générale.

Pour suivre le Live https://t.co/NR66w8uNJd pic.twitter.com/GFwKfj9NIu — The Voice (@TheVoice_TF1) May 27, 2023

C'est justement en soutien à Florent Pagny, censé être absent une nouvelle fois de l'émission de TF1, que les candidats restants de la compétition ont interprété "Chanter", l'un de ses plus grands morceaux, hier soir. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils ont vu Pagny lui-même arriver sur le plateau, leur prêter main forte.

Un moment gorgé d'émotion de la part des candidats, certes, mais aussi des membres du jury : yeux mouillés et sourires béants se sont alors affichés immédiatement sur les visages de Vianney, Amel Bent ou même du présentateur Niko Aliagas.

Ce beau moment de télévision a, visiblement, aussi été partagé du côté des téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les retours positifs de personnes visiblement, elles aussi, émues se sont multipliés pendant la soirée. Il semblerait que nous ayons eu affaire à un très beau moment de télévision !

C'était silence radio dans toute la presse la surprise de chez surprise Que du bonheur il a fait la soirée à lui tout seul. pic.twitter.com/YEvPe6jAh2 — ??????? ?????? (@tweetolivier) May 27, 2023

J'étais sur le tournage de cette demi finale de #thevoice et je peux vous dire que les 3/4 du public ont finit dans le même état que @VianneyMusique lorsque Mr Florent Pagny est arrivé sur scène. Je trouve sa voix encore plus belle qu'avant la maladie pic.twitter.com/mCrZ6BeY66 — Morgane (@MorganeLyLy) May 27, 2023