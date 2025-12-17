Intermarché aurait plagié la publicité du “loup mal-aimé”, selon cet auteur qui attaque l'enseigne

Alors que la publicité de Noël d’Intermarché sur son “loup mal-aimé” connaît un immense succès dans le monde entier, une polémique a éclaté : un auteur accuse l’enseigne d’avoir plagié l’une de ses histoires.

Il y a quelques jours, vous avez pu découvrir une publicité de Noël touchante sur votre télévision. Diffusée par l’enseigne Intermarché, il s’agit de l’histoire d’un loup solitaire qui essaie de se faire des amis pour partager un repas le soir de Noël. Pour cela, il devient végétarien et commence à cuisiner des plats à base de légumes. Le soir de Noël, il finit par convaincre les animaux de la forêt et rejoint leur table.

Créée sans intelligence artificielle et par un petit studio basé à Montpellier, cette publicité est devenue célèbre dans le monde entier et a été vue plus d’un milliard de fois sur internet. Elle a connu un si grand succès que l’enseigne va vendre le loup en peluche que l’on voit au début et à la fin de la publicité.

Une accusation de plagiat

Si ce court-métrage fait l’unanimité, un coup de théâtre a récemment retenti et pourrait gâcher la fête. Thierry Dedieu, un auteur de livre jeunesse, accuse Intermarché d’avoir plagié l’une de ses histoires. En 2017, cet auteur a publié le livre “Un Noël pour le loup”, et les ressemblances sont troublantes.

“C’est un loup mal aimé, solitaire, qui tente de se racheter lors d’un repas de Noël. La trame est la même. Et dans les deux récits, le loup rejeté tente de prouver sa bienveillance en préparant un repas sans faire appel aux animaux de la forêt. Donc là, s’il n’y a pas de plagiat, je ne vois pas quand est-ce qu’il y a plagiat”, a déclaré Thierry Dedieu, selon des propos rapportés par Sud Info.

Crédit photo : Un Noël pour le loup / Intermarché

Pour illustrer son propos, Thierry Dedieu donne des exemples précis. Dans son livre comme dans la publicité, il est possible de voir un loup solitaire, des animaux de la forêt méfiants qui se cachent derrière les arbres, la préparation minutieuse du repas ainsi que la table dressée au milieu de la forêt avec des bougies le soir de Noël.

Intermarché se défend

Cependant, la fin des deux histoires est différente. A la fin du livre, les animaux ne rejoignent pas le loup tandis que dans la publicité, ils partagent un repas de Noël tous ensemble. Si Thierry Dedieu a d’abord décidé de ne rien dire, il a changé d’avis lorsqu’il a reçu un message d’un libraire qui avait lu son livre et qui lui a demandé s’il avait participé à l’élaboration de cette publicité tant l’histoire était similaire.

Crédit photo : Un Noël pour le loup

De son côté, Intermarché nie toute forme de plagiat et affirme que cette publicité reprend simplement des archétypes de Noël universels, que l’on voit dans beaucoup de livres et de films.

“Le graphisme est clairement très loin du graphisme de son livre. Par ailleurs, la fin et la morale sont très différentes. Et pour moi, il n’y a pas de plans qui se ressemblent. Un loup c’est un loup, un hérisson c’est un hérisson, un arbre c’est un arbre, la neige c’est de la neige… Un loup qui partage un repas avec d’autres animaux, c’est un archétype universel. Si on avait dû lire les trois mille bouquins qui parlent de Noël, on ne s’en sortirait pas”, a déclaré Christophe Lichtenstein, président de l’agence Romance à l’origine de la publicité, à Sud Info.

Malgré la prise de position d’Intermarché, l’auteur a décidé de se battre contre l’enseigne et de ne pas se laisser faire, persuadé qu’il ne s’agit en aucun cas d’une coïncidence.