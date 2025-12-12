Intermarché va vendre le loup en peluche de sa pub de Noël qui a charmé le monde entier

Bonne nouvelle pour ceux qui le réclamaient : le loup en peluche, que l’on voit dans la publicité de Noël d’Intermarché qui a fait sensation, va être vendu par l’enseigne prochainement.

On vous en parlait il y a quelques jours : Intermarché a sorti une nouvelle publicité à l’approche des fêtes de Noël. Semblable à un conte de Noël, cette histoire émouvante a conquis des millions de téléspectateurs et a même traversé les frontières.

Cette publicité raconte l’histoire d’un loup qui essaie de se faire accepter par les autres animaux de la forêt à l’approche de Noël. Pour cela et pour ne plus les effrayer, il décide de devenir végétarien et commence à cuisiner des légumes. Finalement, après de nombreux efforts, il réussit à rejoindre leur banquet et est accepté parmi eux.

Une publicité émouvante

Ce beau message a fait pleurer de nombreux téléspectateurs, touchés par les valeurs véhiculées dans cette publicité. En plus de cela, ce court-métrage a séduit car il a été créé par un petit studio français et réalisé entièrement à la main par près de 70 artistes pendant six mois. Ainsi, ce programme n’a pas été généré par l’intelligence artificielle, à l’inverse de cette publicité Coca-Cola qui a provoqué la fureur des internautes.

Crédit photo : Intermarché

Cette publicité a connu un si grand succès que de nombreux internautes ont demandé à acheter le loup en peluche que l’on voit au début du programme et qui ressemble comme deux gouttes d’eau au personnage principal de l’histoire. Comme l’a annoncé un internaute, cette peluche est devenue “le cadeau de Noël le plus recherché de France”.

Intermarché va vendre le loup en peluche

La demande des internautes a été entendue. Suite au succès de la publicité, Intermarché va commercialiser ce loup en peluche, selon une annonce faite par Thierry Cotillard, le président du groupe Les Mousquetaires, ce vendredi 12 décembre.

Crédit photo : Intermarché

Cependant, il y a peu de chances que cette peluche puisse être au pied de nos sapins cette année.

“On travaille avec les équipes achats dessus, on espère l’avoir au plus vite. Si c’est pas cette année, on sera un peu déçu mais ce sera pour le sapin de l’année prochaine au moins”, a indiqué Thierry Cotillard à BFMTV.

L’enseigne espère un “lancement pour 2026” et veut privilégier au maximum une fabrication française, raison pour laquelle les délais peuvent être longs. Il faudra donc faire preuve de patience avant de pouvoir avoir cette peluche adorable chez soi.