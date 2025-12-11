Le petit loup «mal-aimé» : pourquoi la publicité de Noël d'Intermarché fait pleurer le monde entier ?

À la télévision, une nouvelle publicité de Noël a récemment été diffusée par Intermarché. Créée sans intelligence artificielle, elle raconte l’histoire d’un loup qui arrive à se faire des amis pendant Noël, et a conquis les téléspectateurs.

À l’approche de Noël, de nouvelles publicités sur les fêtes de fin d’année sont diffusées à la télévision afin de réchauffer le coeur des Français et apporter de la douceur dans leur quotidien. C’est le cas d’Intermarché qui a diffusé une nouvelle publicité à l’approche des fêtes, et elle fait l’unanimité auprès des téléspectateurs.

Il s’agit d’une publicité de deux minutes qui raconte l’histoire d’un loup solitaire qui apprend à cuisiner et devient végétarien pour se faire des amis le soir de Noël. La publicité commence dans le monde réel, lorsqu’un adulte offre un loup en peluche à un enfant. Cependant, celui-ci est effrayé par le loup alors pour le rassurer, l’adulte lui raconte une histoire.

Un conte de Noël

On plonge alors dans l’univers d’un dessin animé de Noël. Des animaux de la forêt inoffensifs, comme des écureuils, des hérissons et des moutons, décorent tous ensemble un grand sapin de Noël. Alors qu’il veut se joindre à eux, le loup arrive et fait peur à tous les animaux. Déçu, il s’enferme dans sa cabane et décide de devenir végétarien pour ne plus manger les animaux de la forêt et fêter Noël avec eux.

Crédit photo : Intermarché

On voit alors le loup cuisiner des légumes comme des carottes, des champignons et des oignons, avec la chanson “Le Mal Aimé” de Claude François en fond sonore. Au fil du temps, il commence à apprécier ces nouveaux plats et délaisse la viande. Lors du festin du Noël, tous les animaux de la forêt sont réunis autour d’une grande table. Le loup arrive, une quiche aux légumes à la main, et se fait accepter par les autres animaux. Ainsi, il peut partager ce repas de fête avec les autres.

Les téléspectateurs sous le charme

Cette publicité a conquis les téléspectateurs, touchés par la poésie et la douceur de l’histoire.

“Merci pour ce très beau moment, je ne m’attendais pas à m’émouvoir en moins de 2 minutes”, “Pub exceptionnelle, bravo ! Elle fait l’unanimité à la maison. Pleine d’émotions, choix de la musique… On l’adore”, “Depuis des années, les pubs Intermarché sont géniales, mais alors là c’est pépite”, “On en parle de la pub Intermarché ? Elle est incroyable”, ont commenté les internautes, d’après des propos rapportés par le Huffington Post.

Crédit photo : Intermarché

Si cette publicité plaît tant, c’est pour sa poésie mais aussi parce qu’elle n’a été créée par l’intelligence artificielle, à l’inverse de cette pub Coca-Cola générée par l’IA qui a déclenché la colère des internautes. Dans un monde où l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place et menace les professions artistiques, faire appel à un studio et de vrais créateurs est précieux.

“Dès le départ, nous avons collaboré avec des artistes incroyables qui ont exploré des styles visuels inspirés des contes de Noël et des illustrations de livres pour enfants. On ne s'attendait pas à un tel succès. Tous les dessins sont faits et peints par des humains de manière traditionnelle pour créer une vraie émotion”, a indiqué Lucas Navarro, co-fondateur du studio Illogic, aux Numériques.

Cette publicité a eu un vrai succès auprès des internautes. Certains d’entre eux demandent la suite des aventures de ce loup pas comme les autres, tandis que d'autres aimeraient se procurer le fameux loup en peluche. Pour le moment, ce dernier n'est pas commercialisé mais avec le succès de la publicité, il n'est pas impossible qu'il arrive bientôt dans les rayons. De quoi donner des idées à Intermarché pour ses prochaines publicités.