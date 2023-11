Avis aux fans de comédies d’action et de Nicolas Cage, le film «Un talent en or massif» est disponible sur Prime Video. Fous rires garantis.

Lors de sa sortie en avril dernier, le film «Un talent en or massif» de Tom Gormican - à qui l’on doit Célibataires…ou presque» - a réussi à convaincre la critique presse et spectateurs.

Il faut dire que cette comédie d’action portée par le seul et unique Nicolas Cage est une véritable pépite d’autodérision et une déclaration d’amour au cinéma. Et pour celles et ceux qui seraient passés à côté de ce phénomène, le long-métrage vient de rejoindre le catalogue de Prime Video.

«Un talent en or massif» : un feel good movie qui fait du bien

Dans «Un talent en or massif», Nicolas Cage incarne une version fictive de lui-même, c’est-à-dire un acteur surendetté et sur le déclin. Alors qu’il s’apprête à tirer sa révérence malgré lui, son agent lui fait une offre pour le moins alléchante.

Il lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire (incarné par le fabuleux Pedro Pascal) afin de toucher un million de dollars. Une somme qui lui permettra de rembourser ses nombreuses dettes.

Et le richissime homme d’affaires n'est autre que son plus grand fan. Le hic ? Son séjour tourne au fiasco lorsque la CIA le contacte. Nick Cage se retrouve à enquêter sur les activités criminelles de son hôte aussi amical que redoutable. Il va alors devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.

Le nouveau long métrage de Tom Gormican séduit grâce à sa réalisation léchée, son humour potache et son duo d’acteurs qui crève l’écran. En d’autres termes, le film ne se prend pas au sérieux, tout en arrivant à insuffler quelques moments touchants qui tombent à pic.

De son côté, Nicolas Cage incarne à merveille Nick Cage. Et les clins d’œil à sa filmographie sont toujours les bienvenus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le comédien n’hésite pas à se moquer de lui-même, nous offrant ainsi des scènes hilarantes. Côté casting, on retrouve des visages familiers comme Neil Patrick Harris, Demi Moore ou encore Tiffany Haddish.

Ode à l’amitié, «Un talent en or massif», nous rappelle que la magie du cinéma opère toujours. Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire !