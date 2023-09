« Voir les gens », le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain à découvrir de toute urgence

Dans «Voir les gens», l’humoriste et comédien Baptiste Lecaplain propose un spectacle personnel et touchant. Un one-man-show à ne manquer sous aucun prétexte. Cela tombe bien, il sera disponible sur Prime Video le 25 octobre 2023.

On ne le présente plus : Baptiste Lecaplain fait partie de ces humoristes français dont on ne se lasse pas. Déjanté, touchant et doté d’une énergie débordante et contagieuse, celui qui s’est illustré dans la série «Bref» est de retour dans un nouveau spectacle intitulé «Voir les gens», disponible sur Prime Video le 25 octobre 2023.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le comédien est plus en forme que jamais. Dans «Voir les gens», l’humoriste de 37 ans évoque avec panache les sujets de la vie quotidienne, en passant par la paternité, l’éducation et les réflexes de vieux.

Crédit Photo : Baptiste Lecaplain

«Voir les gens» : un spectacle personnel et jubilatoire

Alors que le spectacle commence par la voix off de sa fille, Baptiste Lecaplain enchaîne avec une mise en situation que les moins de trente ans ne peuvent pas connaître : le fameux dîner chez les gens et les conversations de vieux.

À travers sa diatribe hilarante, l’humoriste raconte comment un aspirateur de la marque Dyson est devenu le sujet de conversation de toute une génération. Le comédien se lance alors dans une imitation hilarante de Fanny Ardant pour parler de la pandémie de Covid-19.

Comme à son habitude, Baptiste Lecaplain offre au public des personnages habités et absurdes, le tout avec une énergie désopilante. C’est notamment le cas lorsque le (presque) quadragénaire prête ses traits à un homme infidèle, donnant lieu à une scène jouissive.

Même son de cloche pour l’éducation des enfants, où le comédien ne fait pas dans la dentelle : «Il n’y a pas longtemps, j’ai ramené mes filles en Basse-Normandie. J’ai confié mes filles à mon père. C’est quand même très stressant de confier ses enfants à l’homme qui m’a dit un jour ‘mais t’inquiète, je peux conduire bourré, je sais où sont planqués les flics’», lance l’artiste.

Personnel, jubilatoire et hilarant, «Voir les gens» est un one-man-show à ne manquer sous aucun prétexte, sur Prime Video.