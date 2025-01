Malik Bentalha SDF et ruiné, il se livre après avoir fini à la rue

À l’occasion d’une interview donnée à "Télé Loisirs", l’humoriste Malik Bentalha s’est confié à cœur ouvert sur la période la plus douloureuse de sa vie.

Être artiste n’est pas toujours facile, le devenir, encore moins. C’est ce que nous a rappelé l’humoriste et comédien, Malik Bentalha, dans une interview exclusive. Alors qu’il a fait ses débuts sur la scène du Jamel Comedy Club après avoir été repéré par Jamel Debbouze, en 2010, puis a monté son premier spectacle au Point Virgule avec une mise en scène d’Alex Lutz en 2014, Malik Bentalha s’est offert en quelques années seulement une ascension fulgurante et s’est imposé comme un artiste incontournable de la scène française de l’humour. Un parcours qui n’a pas été sans embûche.



Crédit : Instagram

À l’occasion d’une interview accordée au média Télé Loisirs, il y a quelques jours, Malik Bentalha est revenu sur l’une des pires périodes de sa vie, notamment lors de ses débuts. En effet, il a confié sans filtre avoir été escroqué, puis ruiné, avant de finir SDF :

Plus tôt, dans une interview pour Le Parisien, l’humoriste avait aussi confié avoir sombré dans la dépression il y a quelques années :

“Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, l’avènement d’Instagram, on nous interdit d’aller mal. Je m’enfermais à tous les niveaux, je restais chez moi à regarder le portable, à manger, je me laissais couler, je prenais du poids. Et puis il y a eu ce film que j’avais très envie de tourner”. Avant d’ajouter : “Aux essayages de costumes, j’ai commencé à mentir sur ma taille. J’étais en train de me saboter moi-même”.