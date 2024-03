Ce célèbre parc d'attractions français remporte le prix du meilleur spectacle au monde

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mars, un célèbre parc d’attractions français a reçu l’une des récompenses les plus prestigieuses dans l’industrie des parcs de loisirs.

Le Puy du Fou est un parc de loisirs français, situé en Vendée, connu pour ses spectacles historiques à couper le souffle. En 2023, le parc a battu son record de fréquentation puisqu’il a cumulé plus de 2,6 millions de visiteurs pendant la saison. Un nombre qui pourrait encore augmenter puisque le Puy du Fou a récemment reçu un prix qui pourrait attirer encore plus de visiteurs.

Le meilleur spectacle au monde

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mars, la Themed Entertainment Association a remis le prix du “meilleur spectacle au monde” au Puy du Fou. Il s’agit de l’une des récompenses les plus prestigieuses dans l’industrie des parcs de loisirs. Ce prix récompense le spectacle “Le Mime et l'Étoile”, une création de 2023 qui parle d'une une histoire d'amour entre un artiste de cirque et une danseuse à la Belle Epoque.

Crédit photo : @puydufou

Pendant 30 minutes, le spectateur est plongé dans un film en noir et blanc qui retrace cette histoire. Tout est fait pour mettre les visiteurs dans l’ambiance : les acteurs et le décor sont tous en noir et blanc et ce dernier est en perpétuel mouvement. Selon le Puy du Fou, ce spectacle représente “un investissement de plus de 20 millions d’euros”.

“Ce prix confirme la stratégie audacieuse d’une entreprise 100% française et démontre la dimension universelle du Puy du Fou : son modèle transcende les cultures et les patrimoines”, a affirmé Nicolas de Villiers, le président du parc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Puy du Fou (@puydufou)

Ce n’est pas la première fois que le Puy du Fou reçoit une distinction de ce genre. En 2012, le parc a reçu le prix du “meilleur parc au monde” lors du même événement. Deux ans plus tard, il a obtenu le prestigieux “Applause Award” remis par l’International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), une association qui regroupe 4 500 parcs dans le monde.