Votre chien fait la loi à la maison ? Audrey, comportementaliste canin, vous donne ses conseils

À partir du 20 février, la saison 2 de « Mon animal fait la loi » sera diffusée tous les lundis à 21H05 sur Gulli. En attendant de la découvrir, voici les précieux conseils d’Audrey Legrand,

comportementaliste canin dans l’émission et fondatrice de Happy Good Dog pour vous aider à éduquer votre chien.

Avoir un animal de compagnie n’est pas toujours de tout repos, notamment quand celui-ci ne vous écoute pas et décide de faire la loi à la maison. Ce sujet important est abordé dans l’émission « Mon animal fait la loi », dont la première saison a été diffusée en mars 2022 sur Gulli.

Dans cette émission, des spécialistes animaliers se rendent chez des familles qui ont des animaux trop turbulents afin de leur donner des conseils. En la regardant, vous pouvez faire le plein d’astuces apportées par des professionnels pour dresser vos animaux, tout en profitant d’un moment de détente et de divertissement en famille.

Lors de la diffusion de la saison 2, qui aura lieu dès lundi 20 février à 21H05 sur Gulli, vous rencontrerez de nouveaux animaux plus tenaces les uns que les autres, et découvrirez des histoires émouvantes et insolites. C’est le cas de la comportementaliste Audrey Legrand, qui s’est retrouvée face à une situation pour le moins déconcertante en venant observer deux chiens qui se détestaient au plus haut point.

En attendant la diffusion de l’émission, voici ses conseils pour que votre chien ne fasse plus la loi chez vous.

Des astuces pour éduquer son chien

Quand on a un chien trop turbulent, il faut commencer par lui apprendre où est son espace. Pour cela, amenez votre chien jusqu’à son panier et donnez-lui une friandise au moment où il arrive à l'endroit indiqué. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu’à ce que l’animal comprenne.

Certains chiens peuvent avoir tendance à vouloir se battre avec leurs congénères. Selon Audrey Legrand, ce comportement est lié à la peur des autres chiens. Ainsi, vous devrez apprendre à votre animal à ne pas avoir peur des autres. Pour cela, associez les autres chiens à un moment positif en leur faisant partager de la nourriture ou des jouets.

Crédit photo : iStock

Concernant les chiens qui font leurs besoins dans la maison, la comportementaliste affirme qu’il ne faut pas crier, ni s'énerver. Au contraire, il est nécessaire de rester calme et de féliciter son animal quand ce dernier fait ses besoins à l’extérieur, en le récompensant. Au fil du temps, il comprendra le bon comportement à adopter.

« Bien sûr, on vérifie qu’il n’y ait pas d’infection urinaire ou de problème vétérinaire qui peut faire que ce soit dû à sa santé », prévient l’experte animalière.

Si votre chien ne revient pas vers vous quand vous l’appelez, voici la solution : commencez chez vous, tenez-vous près de votre animal et appelez-le. Dès qu’il vient vers vous, récompensez-le avec une friandise. Répétez l’opération plusieurs fois en ajoutant de plus en plus de distance ainsi que des distractions, comme un jouet par exemple.

Crédit photo : iStock

Audrey Legrand rappelle également quelques comportements à éviter. Il ne faut jamais chercher à dominer son chien, ne pas le plaquer au sol ni le secouer par la peau du cou pour le punir. Ces méthodes « inadéquates et contre-productives » sont très dangereuses. Si vous faites cela, votre chien n’aura plus confiance en vous et pourrait développer des troubles de l’anxiété ou une dépression.

Ces quelques conseils vous aideront sûrement à mieux canaliser votre chien. Pour en apprendre davantage et passer un super moment, ne manquez pas le premier épisode de la saison 2 de « Mon animal fait la loi », le lundi 20 février à 21H05 sur Gulli.