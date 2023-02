Votre chat fait la loi à la maison ? Laetitia, vétérinaire et comportementaliste félin vous donne ses conseils

Alors que la saison 2 de l’émission « Mon animal fait la loi » sera diffusée tous les lundis à 21H05 sur Gulli dès le 20 février, Laetitia Barlerin, vétérinaire et comportementaliste félin, experte dans l'émission, a donné des conseils pour canaliser les chats un tantinet turbulents. Suivez le guide.

Souvenez-vous ! L'an dernier, la première saison de « Mon animal fait la loi » était diffusée sur la chaîne Gulli. Le pitch de l’émission ? Des spécialistes viennent en aide à des familles dont les animaux de compagnie n’en font qu’à leur tête.

Grâce à leur expertise, ces derniers ont pu rétablir le lien fragile entre les maîtres et leurs boules de poils. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines séquences étaient particulièrement émouvantes et cocasses.

Et la bonne nouvelle, c'est que la saison 2 de « Mon animal fait la loi » débarque le lundi 20 février à 21H05 sur Gulli. Une chose est sûre : nos amis les chats feront partie des stars de l’émission. Il faut dire que ces compagnons à quatre pattes règnent en maîtres et adorent se faire servir.

Cela tombe bien, Laetitia Barlerin, vétérinaire et comportementaliste félin, nous livre ses conseils pour rééduquer les chats qui font n’importe quoi à la maison.

Mon chat fait la loi à la maison, que faire ?

C’est bien connu, les matous prennent malin plaisir à nous réveiller la nuit. Pour pallier ce problème, Laetitia Barlerin conseille de leur laisser des croquettes dans des distributeurs ludiques.

Comme vous le savez sans doute, un chat peut mordre son maître quand il le caresse. Face à cette situation, il est important de détecter des signes d’impatience chez votre animal, comme une queue qui bat ou un léger frisson sur le dos.

Ces signes indiquent que le félin en a assez des cajoleries. Dans ce cas-là, il vaut mieux le laisser filer, au risque de se faire mordre.

Autre question abordée : « Mon chat fait ses griffes sur les meubles, que faire ? ».

Avant toute chose, il faut savoir que cette habitude lui permet de limer ses ongles, de s’étirer et marquer son territoire, rappelle la vétérinaire. « On ne peut pas arrêter ce comportement, mais on peut le reporter sur des supports appropriés, c’est-à-dire des griffoirs ».

Et si votre chat a tendance à miauler pour tout et n’importe quoi, rassurez-vous, c’est simplement sa façon de communiquer avec vous. Il est important d’identifier les différents types de miaulements afin de répondre aux besoins de votre animal.

Enfin, Laetitia Barlerin souligne que certains félins ont du mal à accepter la laisse : « Un chat n’est pas un petit chien (…) Si vous voulez mettre une laisse à votre chat, il faut commencer tout petit », explique-t-elle.

Vous l'aurez compris, la comportementaliste félin connaît les chats sur le bout des doigts, comme le démontre cette anecdote de tournage. Dans l’un des épisodes, elle a eu affaire à un « chat fantôme ».

« On ne le voyait pas, on ne savait pas où il était », raconte-t-elle. Mais la boule de poils a pointé le bout de son museau lorsqu’elle a sorti sa « baguette magique ».

Pour découvrir son secret, la suite de cette folle histoire et passer un super moment (même si vous n'avez pas d'animaux), rendez-vous tous les lundis, à 21H05, sur Gulli.