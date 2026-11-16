En 2021, le Koweït a déplacé 42 millions de pneus du désert pour y construire 25 000 logements : cinq ans plus tard, aucune maison n'est sortie de terre

Direction le désert du Koweït, où des millions de pneus usagés s’entassaient. Ils ont ensuite été déplacés pour laisser place à des habitations. Mais ce projet a-t-il abouti ?

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Des tas de pneus dans le désert du Koweït

Une énorme décharge à ciel ouvert ! Vous l’ignorez peut-être, mais entre les années 1980 et 1990, le Koweït importait des pneus usagés depuis l’étranger.

Le hic ? Ces vieux pneus se sont accumulés pendant des années, car les autorités ne savaient pas comment les recycler.

Si ces importations ont été interdites en 2001, les pneus déjà présents dans le pays ont continué à s’entasser jusqu’à l’ouverture d’un site de stockage à Al-Rheyya, dans une zone désertique près de la ville d’Al Jahra, en 2004.

42 millions de pneus entassés dans le désert

Au total, cette décharge a accueilli plus de 42 millions de pneus usagés, ce qui lui a valu le surnom du « plus grand cimetière de pneus au monde ». Le plus fou ? Cette immense étendue était visible depuis l’espace.

Ces déchets en caoutchouc se trouvaient à seulement 7 km d’un quartier résidentiel, rapporte Reuters. Résultat : les habitants ont été incommodés par d’importants incendies, qui dégageaient d’épais nuages de fumée noire et toxique.

Des tas de pneus dans le désert du KoweïtCrédit Photo : Kuwait Environment Public Authority

En 2012, un incendie géant a ravagé la décharge et environ 5 millions de pneus sont partis en fumée. À l’époque, des centaines de pompiers se sont mobilisés pour maîtriser les flammes.

Face à cette situation, le gouvernement a décidé d’agir en 2021. Les autorités ont ordonné le déplacement des pneus afin de libérer le terrain et d’y construire une ville nouvelle comprenant 25 000 logements.

Pour mener à bien son projet, le Koweït a d’abord choisi un autre site pour accueillir ces déchets afin de les recycler. Le pays a opté pour la région d’Al-Salmi, près de la frontière avec l’Arabie saoudite.

Nettoyer les lieux pour accueillir une ville

Pendant plusieurs mois, les pneus ont donc été transportés vers cette nouvelle zone de stockage. Compte tenu du nombre de pneumatiques à déplacer, il aura fallu plus de 44 000 voyages pour tout vider.

« Aujourd’hui, le site est propre. Tous les pneus ont été retirés afin que le projet de la ville de Saad Al-Abdallah puisse être lancé », avait confié à l’époque Mohammed Al-Fares, ministre du Pétrole.

Des tas de pneus dans le désert du KoweïtCrédit Photo : Kuwait Environment Public Authority

Mais comment se déroule le recyclage ? Selon le ministre, la manière dont sont stockés les pneumatiques répond aux normes internationales. Le Koweït avait alors prévu de faire appel à plusieurs entreprises pour traiter ces montagnes de pneus.

Parmi elles figure EPSCO, qui possède une usine dans la région d’Al-Salmi. Celle-ci serait capable de recycler jusqu’à 3 millions de pneus usagés par an.

« Nous espérons trouver d’autres fabricants qui contribueront à mettre fin au problème des pneus », avait ajouté Mohammed Al-Fares.

La suite après cette vidéo

Où en est le projet ?

Depuis, une question est sur toutes les lèvres : où en est le projet immobilier cinq ans après son annonce ?

Pour l’heure, aucune maison n’a été construite. Il faut dire que le chantier est loin d’être terminé, selon Kuwait Times.

Des tas de pneus dans le désert du KoweïtCrédit Photo : Kuwait Environment Public Authority

En novembre 2023, un contrat a été lancé pour la construction des routes principales et la mise en place des infrastructures de la future ville de Nawaf Al-Ahmad.

En octobre 2026, le ministre du Logement a fait le déplacement pour voir l’avancée des travaux. Selon les autorités, les infrastructures devraient être achevées en novembre 2027. Il faudra donc patienter encore un peu avant de voir les habitants occuper les lieux.

Affaire à suivre…

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

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