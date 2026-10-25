Au milieu de la forêt canadienne, des castors ont construit le plus grand barrage du monde : il est si vaste qu'il est visible depuis l'espace

Direction le Canada, où se trouve le plus grand barrage de castors au monde, visible depuis l’espace.

Ce n’est un secret pour personne : les castors sont des bâtisseurs hors norme. En construisant des barrages avec leurs dents tranchantes et leurs pattes, ces grands rongeurs jouent un rôle important dans l’écosystème.

Cette construction naturelle va en effet ralentir le courant dans certaines parties de la rivière. Résultat : des étangs et des zones humides se forment et offrent un habitat de rêve à la faune et à la flore.

Vous l’ignorez peut-être, mais ces animaux sont parvenus à bâtir le plus grand barrage de la planète. Cette structure est si vaste qu’on peut la voir depuis l’espace.

Le plus grand barrage de castors au monde se trouve au Canada

Ce barrage XXL est situé au Canada, dans le parc national Wood Buffalo, le plus grand parc du pays, au nord de l’Alberta.

Ce parc est connu pour abriter des bisons des bois, des grues blanches et l’un des plus grands deltas intérieurs d’eau douce au monde, sans compter ce barrage aux dimensions gargantuesques.

Crédit Photo : iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette construction est difficile d’accès, puisqu’il faut plusieurs jours pour s’y rendre à pied. Elle se trouve au milieu du parc, loin des routes et des sentiers, explique le site du gouvernement du Canada.

Pour y accéder, les randonneurs doivent traverser des zones humides, des tourbières ou encore une forêt boréale. Le barrage se dévoile enfin après plusieurs journées de marche dans la nature sauvage.

Près de 800 mètres de long

Le plus grand barrage de castors au monde s’étend sur une baie marécageuse. Il mesure près de 800 mètres de long, soit l’équivalent de huit terrains de football ou encore de 160 girafes.

Cette structure « retient l’eau de ruissellement des monts Birch à l’extrémité du sud du parc national Wood Buffalo », détaille le site web du gouvernement canadien.

Toujours selon cette source, la partie avant du barrage mesure environ 775 mètres, tandis que son périmètre atteint près de 2 000 mètres.

Crédit Photo : Gouvernement du Canada

Autre information : l’étang formé par le barrage ferait un mètre de profondeur, selon des estimations.

Comment ce barrage, dissimulé au cœur d’une végétation dense et difficile d’accès, a-t-il pu être découvert ?

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La structure est visible sur des images satellites

Cette œuvre a été mise au jour par pur hasard, en 2007, par Jean Thie, un écologiste néerlandais installé au Canada.

À l’époque, il s’intéressait à la fonte du pergélisol dans les zones humides du nord du Canada. Il a découvert le barrage en consultant des images satellites sur Google Earth.

En 2010, des gardes du parc national Wood Buffalo ont survolé le barrage afin de le photographier. Aussi fou que cela puisse paraître, les responsables du parc ignoraient jusque-là son existence.

Crédit Photo : Gouvernement du Canada

Par la suite, des images prises par la NASA ont apporté une information importante sur les origines de cette structure. Celle-ci n’existait pas avant 1980. Sa construction aurait donc débuté il y a environ 45 ans.