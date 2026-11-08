Ce couple arrête de cultiver ses 1 400 hectares de ferme en Angleterre et laisse faire la nature : 20 ans plus tard, les oiseaux nicheurs ont été multipliés par dix

Dans les années 2000, Sir Charles Burrell et son épouse Isabella Tree, occupant un domaine de 1 400 hectares dans le Sussex, ont fait le choix de rendre son terrain à la nature, permettant un réensauvagement exceptionnel de son environnement.

Direction le domaine de Knepp (Knepp Wildland), situé dans le Sussex de l’Ouest, au sud de Londres. C’est ici, sur ses 1416 hectares, qu’est né le plus célèbre projet de réensauvagement privé d'Angleterre.

Héritier du domaine familial de Knepp à l'âge de 21 ans en 1985, Sir Charles Burrell (10e baronnet Burrell) tente pendant quinze ans de pérenniser la ferme en intensifiant la production laitière et céréalière. Face à des sols argileux impraticables et des dettes massives, il prend en 2001 le risque financier et social de vendre tout son équipement agricole pour laisser la nature reprendre ses droits.

Laisser la nature faire son oeuvre

Inspirés par les théories de l'écologue néerlandais Frans Vera, le baronnet et son épouse, Isabella Tree, ont choisi une approche de gestion minimale : laisser les processus naturels façonner le paysage en y introduisant de grands herbivores libres de circuler.

Parmi ces espèces, on retrouve les bovins Old English Longhorn qui imitent l'action de l'aurochs (ancêtre sauvage préhistorique de toutes nos races actuelles de bovins domestiques) en broutant et en ouvrant le milieu. Les poneys Exmoor consomment une végétation plus coriace. Les cochons Tamworth, véritables substituts du sanglier, retournent le sol mou, ce qui permet aux graines de plantes sauvages de germer. Enfin, les cerfs et les daims complètent ce système de pâturage nature.

Les effets de ce processus vont alors complètement changer la donner pour l’écosystème environnementale et la biodiversité du domaine. En l'espace de 25 ans, le domaine est devenu une véritable oasis de biodiversité et un laboratoire scientifique mondial.

Crédit photo : Knepp Wildland Foundation

Le domaine de Knepp abrite désormais la plus grande colonie de papillons Grand Mars changeant du Royaume-Uni. Des populations majeures d'oiseaux menacés comme les tourterelles des bois et les rossignols. Le retour réussi de la cigogne blanche, qui y a donné naissance en 2020 aux premiers poussins sauvages d'Angleterre depuis 600 ans. Enfin des castors ont été réintroduits dans une zone dédiée, qui recréent des zones humides indispensables.

Un modèle économique d'écotourisme florissant

Loin d'être une mise sous cloche improductive, Knepp a prouvé qu'un espace réensauvagé pouvait être hautement rentable. En effet, aujourd’hui, le domaine tire ses revenus de l'écotourisme à travers des safaris guidés par des écologues, observation de la faune. Le domaine met en location également des hébergements insolites comme des cabanes dans les arbres ou des yourtes).

Le restaurant du domaine, le Knepp Wilding Kitchen, met en valeur les produits du potager maraîcher et la viande bio issue de la régulation nécessaire de ses troupeaux sauvages, une démarche récompensée par une étoile verte Michelin.

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Création d’un corridor écologique sur 160 kilomètres dans le Sussex

En 2018, Isabella Tree a publié son livre best-seller qui raconte l'histoire intime, les doutes, les oppositions du voisinage et les victoires écologiques du domaine. Traduit dans le monde entier, cet ouvrage est devenu la "bible" du réensauvagement et a inspiré de nombreux projets à travers la planète. Son livre a été adapté au cinéma dans un documentaire à succès (Wilding, sorti en 2023), mettant en images la métamorphose spectaculaire de leurs terres.

Fort de son succès, le domaine de Knepp est aujourd'hui le point d'ancrage du projet "Weald to Waves", qui est une initiative écologique de grande envergure lancée en 2022 en Angleterre. Il s’agit de créer un immense corridor écologique de 160 kilomètres visant à reconnecter la nature à travers tout le Sussex.

Ensemble, Sir Charles et Isabella ont changé le regard du public et des institutions sur la conservation de la nature. Plutôt que de vouloir figer des paysages ou protéger une seule espèce, ils défendent l'idée de "lâcher prise" et de faire confiance aux processus naturels. Ils conseillent aujourd'hui des gouvernements, des scientifiques et des agriculteurs désireux de restaurer la biodiversité à grande échelle.