À la Nouvelle-Orléans, des sapins de Noël usagés sont largués par hélicoptère dans les marais pour préserver l’écosystème.

Une seconde vie plus que bienvenue !

Chaque année, La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, recycle des milliers de sapins de Noël abandonnés au service de la nature.

Destinés à finir à la décharge, les arbres sont déposés dans des zones humides de la réserve naturelle de Bayou Sauvage. Ils contribuent ainsi à un vaste projet de restauration des marais et de préservation de l’écosystème.

Une expérience qui rappelle celle menée en Finlande dans les lacs glacés.

La Nouvelle-Orléans largue des sapins dans les marais

Baptisée Christmas Tree Drop, cette opération annuelle existe depuis près de 30 ans. Comment ça fonctionne ?

Après les fêtes, les habitants de La Nouvelle-Orléans déposent leurs sapins usagés sur le trottoir pour qu’ils soient collectés. À noter que les épicéas doivent être dénués de neige artificielle et de toute décoration.

Une fois récupérés, les arbres sont regroupés en fagots de cinquante à soixante sapins, maintenus ensemble à l’aide de sangles métalliques.

Crédit Photo : USFWS

Les équipes de la Garde nationale de Louisiane les accrochent ensuite sous un hélicoptère capable de soulever trois ou quatre fagots à la fois.

Une fois cette étape terminée, les appareils survolent la réserve avant de déposer les sapins dans des zones marécageuses bien précises. Les fagots sont disposés en lignes droites pour former des barrières. Dans la foulée, les harnais sont récupérés par des équipes en hydroglisseur.

Une initiative écologique qui porte ses fruits

Vous l’ignorez peut-être, mais les zones humides de Louisiane jouent un rôle clé dans la protection des populations contre les inondations et les tempêtes.

Le problème ? L’érosion et les menaces qui pèsent sur les marais fragilisent ces écosystèmes. Par chance, les vieux sapins de Noël s’avèrent être de précieux alliés pour limiter les dégâts.

Crédit Photo : USFWS

Lorsque les arbres sont déposés dans les eaux peu profondes, leurs branches permettent en effet de ralentir les vagues et de retenir les sédiments habituellement emportés par le courant, explique le site Upworthy. En Angleterre, des sapins enfouis dans les dunes servent eux aussi à retenir les sédiments pour protéger le littoral.

Au fil du temps, ces matières accumulées favorisent la pousse des herbes des marais, ce qui permet de consolider leurs racines. Ces dépôts naturels créent aussi de nouveaux habitats pour les oiseaux, les crevettes, les crabes et d’autres animaux sauvages de la région.

Les marais se portent mieux

En 2025, près de 9 000 sapins ont été largués dans la réserve naturelle de Bayou Sauvage, ajoutent nos confrères américains.

La municipalité de La Nouvelle-Orléans avait alors indiqué que le programme Christmas Tree Drop avait permis de restaurer une superficie de marais équivalente à environ 330 terrains de football.

Autre avantage : la Garde nationale de Louisiane profite également de cette opération pour s’entraîner au levage et au transport de charges lourdes.

Dans un communiqué publié en 2024, le Chief Warrant Officer 4 Gabriel Ruiz a expliqué que cette mission était bénéfique pour l’environnement côtier, tout en offrant de « précieuses heures d’entraînement » aux pilotes et autres membres de l’équipage.