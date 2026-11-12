Ils glissent 1 500 sapins de Noël sous la glace d'un lac finlandais : quelques années plus tard, la vie a explosé au fond de l'eau

En Finlande, des sapins usagés ont été immergés dans un lac glacé pour une raison précise : offrir un nouvel habitat à la faune aquatique et favoriser son développement.

Chaque année, cette même question revient en boucle : comment recycler son sapin de Noël après les fêtes ?

De son côté, une ville finlandaise n’a pas hésité à plonger des sapins usagés dans un lac pour créer de nouveaux refuges aux animaux aquatiques. Et cette expérience scientifique a porté ses fruits.

Des bénévoles immergent des sapins usagés dans un lac en Finlande

En mars 2021, des bénévoles ont immergé 80 sapins de Noël dont les habitants ne voulaient plus dans le secteur de Sunisenselkä, sur le lac Saimaa, situé non loin de la frontière avec la Russie.

Pour ce faire, ils ont dû percer un trou dans la glace qui avait atteint 60 cm d’épaisseur. Une fois cette étape terminée, les épicéas, regroupés par grappes de 6 à 8, ont été descendus à travers cette ouverture, rapporte le site Yle.

Ils ont alors atteint environ deux mètres de profondeur. Ils étaient lestés avec des briques perforées pour les maintenir au fond du lac.

Selon Kari-Matti Vuori, biologiste à l’Institut finlandais de l’environnement, ces arbres étaient destinés à former une sorte de parc sous-marin, offrant de nouveaux refuges aux poissons et favorisant la biodiversité de l’écosystème aquatique.

Selon nos confrères, cette méthode s’inspire d’une ancienne pratique de pêche appelée « turo » en Finlande. Depuis des siècles, les pêcheurs immergeaient des branches de genévriers ou de sapins pour attirer les poissons.

Les résultats sont impressionnants

Trois mois plus tard, en juin 2021, des scientifiques ont remonté plusieurs sapins pour les analyser.

Ces derniers n’ont pas été déçus. Et pour cause : ils ont constaté l’apparition de dépôts visqueux, de micro-organismes et de champignons. En d’autres termes, la vie commençait déjà à se développer sur les arbres immergés.

En janvier 2024, l’Institut finlandais de l’environnement a présenté les résultats de ses observations menées après l’immersion des sapins. Verdict : le bilan était plus que positif. Selon Kari-Matti Vuori, cette initiative présentait de nombreux avantages pour la vie aquatique.

Par exemple, le nombre d'animaux benthiques a été multiplié par plusieurs dizaines et la diversité des espèces a été multipliée jusqu’à cinq fois dans la zone où les épicéas étaient implantés.

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Comment ça marche en France ?

Ce n’est pas tout. La population de poissons s'est également renforcée. Toujours selon Kari-Matti Vuori, les perches ont utilisé les branches des sapins pour y déposer leurs œufs.

Au fil des années, près de 1 500 arbres ont ainsi rejoint le fond du lac Saimaa. Fortes de leur succès, ces initiatives ont été reproduites ailleurs dans le pays, notamment en Laponie et à Helsinki. Par ailleurs, cette méthode a aussi attiré l’attention des Canadiens, qui ont contacté Kari-Matti Vuori.

Depuis, une question se pose : peut-on immerger nos sapins de Noël usagés dans les lacs et les étangs en France ? Dans l’Hexagone, il faut d’abord obtenir l’accord du gestionnaire ou du propriétaire du plan d’eau avant de se lancer.

Selon les effets de l’opération sur l’environnement, une déclaration ou une autorisation administrative peut être nécessaire. À noter que les sapins doivent être dénués de neige artificielle et de toute décoration.

Ce type de projet n’est pas sans rappeler l’échec de l’immersion de 25 000 pneus au large de la Côte d’Azur pour attirer les poissons.