Dès 1847, un ami de Darwin fait planter des centaines d'espèces sur un volcan sans arbres au milieu de l'Atlantique : près de deux siècles plus tard, une forêt tropicale recouvre son sommet

Un botaniste proche de Darwin a imaginé un projet surprenant : créer une forêt artificielle sur le sommet d’un volcan situé au milieu de l’Atlantique.

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La dew pond sur Green Mountain

Si tout le monde connaît le célèbre Charles Darwin, peu de gens savent qui est Joseph Dalton Hooker.

Botaniste et ami proche du naturaliste britannique, ce dernier est à l’origine d’un incroyable défi : verdir un volcan sans arbres au milieu de l’Atlantique. Aujourd’hui, une forêt luxuriante recouvre le sommet, rapporte le magazine National Geographic.

Un botaniste proche de Darwin verdit le sommet d’un volcan

En 1843, Joseph Hooker, explorateur et spécialiste des plantes originaire du Royaume-Uni, s’est rendu sur l’île de l’Ascension, située dans l’océan Atlantique Sud, entre la côte ouest de l’Afrique et la côte nord-est de l’Amérique du Sud, dans le cadre d’un voyage vers l’Antarctique.

D’origine volcanique, ce bout de terre était entouré de paysages arides, composés de roches et était quasiment dépourvu d’arbres. Sept ans plus tôt, Darwin avait lui-même découvert l’île et encouragé son collaborateur à s’y rendre pour examiner le terrain.

Désireux de rendre cette île plus fertile, les deux scientifiques ont imaginé un projet complexe : créer un écosystème artificiel au sommet de Green Mountain, un stratovolcan qui culmine à 859 mètres d’altitude.

Vue depuis la green mountainCrédit Photo : Wikimédia

Un poumon vert prend vie sur le volcan

Pour ce faire, Joseph Hooker a fait transporter dès 1847 des centaines de spécimens végétaux, dont une partie provenait des jardins botaniques royaux de Kew, en Angleterre.

Mais ce n’est pas tout. Des plantes originaires d’Afrique et d’Amérique du Sud ont également été introduites sur l’île. En 1870, environ 5 000 arbres supplémentaires avaient déjà été plantés.

Outre les végétaux, des animaux ont aussi été importés sur l’île, notamment plusieurs espèces d'oiseaux venues d’Afrique et d’Europe.

Au fil des ans, la végétation a fini par se développer. Aujourd’hui, le sommet de Green Mountain ne ressemble plus à ce qu’il était près de deux siècles auparavant : il abrite désormais une imposante forêt tropicale. Cette transformation rappelle la forêt du sanctuaire Meiji, à Tokyo, elle aussi née de plantations humaines.

On y trouve des figuiers, des bambous, des bananiers ou encore des fougères. Un véritable poumon vert au milieu de ce désert volcanique.

Le volcan Green Mountain recouvert d'une forêt tropicale sur l'île de l’AscensionCrédit Photo : Ascension Island Government

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Une expérience aux lourdes conséquences sur la biodiversité

Comment un tel écosystème a-t-il pu apparaître ? Dans les grandes lignes, les arbres captent l’humidité des nuages et de la brume grâce à leurs feuilles et leurs branches.

Une partie des gouttelettes d’eau s’écrasent ensuite au sol, ce qui humidifie la terre. Plus humide, celui-ci permet alors aux plantes de pousser et contribue à la formation de cette forêt de nuages.

Le hic ? Cette transformation a aussi eu des conséquences négatives. Les espèces végétales introduites menacent en effet les plantes endémiques de l’île. Certaines d’entre elles sont même menacées de disparition.

Selon National Geographic, Joseph Hooker lui-même aurait fini par regretter sa propre expérience, en raison des conséquences sur la biodiversité locale.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

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