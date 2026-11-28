Direction les États-Unis, où un homme nettoie bénévolement des plages en ramassant les objets échoués après la chute de conteneurs en mer.

Une bonne action à son échelle !

Russ Lewis est un bénévole américain qui s’est donné pour mission de débarrasser les plages de la péninsule de Long Beach, dans l’État de Washington, des marchandises perdues en mer.

Ce bénévole ramasse des objets tombés des cargos maritimes

Depuis plus de vingt ans, ce retraité ramasse des objets pour le moins insolites. Parmi ses trouvailles, on retrouve des casques de vélo Hot Wheels ornés de plumes, des leurres en plastique représentant des dindes grandeur nature en plastique destinés aux chasseurs, ou encore des pistolets à eau colorés.

Avant de s’échouer sur le sable, ces accessoires étaient transportés dans des conteneurs maritimes qui sont tombés par-dessus bord depuis des cargos. En France, des téléphones Garfield ont notamment été retrouvés sur les plages du Finistère.

Crédit Photo : AP Photo/Lindsey Wasson

Russ Lewis récupère aussi une grande quantité de Crocs dépareillées. D’ailleurs, en 2018, des baskets et des tongs se sont échouées au large des États-Unis.

Cet Américain est bénévole au sein de l’association GrassRoots Garbage Gang, qui organise des opérations de nettoyage de plages.

Un danger pour l’environnement

Vous l’ignorez peut-être, mais la plupart des matières premières et des biens transportés sur de longues distances sont emballés dans de grandes caisses métalliques avant d’être empilés sur des navires.

Selon une organisation professionnelle du secteur, environ 250 millions de conteneurs traversent les océans chaque année. Force est de constater que tous n’arrivent pas à destination.

Plus de 20 000 conteneurs ont en effet été perdus en mer au cours des quinze dernières années, ce qui entraîne des conséquences sur la faune et la flore marines.

Crédit Photo : AP Photo/Lindsey Wasson

Les marchandises qu’ils transportent peuvent se retrouver sur les plages, polluer les zones de pêche et menacer les habitats naturels.

Ce n’est pas tout. Ces caisses contribuent à agrandir les amas de déchets qui flottent dans les océans, accélérant ainsi la pollution maritime.

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Un cargo perd 1 841 conteneurs d’un coup

Selon Associated Press, une partie de leur contenu sombre au fond de l’eau et n’est jamais récupérée.

« Que va-t-il se passer lorsque cela atteindra les grandes profondeurs et que tout finira par se déverser ? Nous savons que nous avons un problème à la surface, mais je pense que le problème le plus important se trouve au fond de la mer », souligne Russ Lewis.

La plupart des objets ramassés par le bénévole provenaient du porte-conteneurs ONE Apus, qui a perdu près de 2 000 conteneurs dans l’océan Pacifique en novembre 2020, alors qu’il reliait la Chine à la Californie.

Sa cargaison comprenait des milliers de cartons Crocs, plus de 100 000 dollars (environ 91 267 euros) de casques à vélo, des appareils électroniques, des batteries, de l’éthanol et 54 conteneurs de feux d’artifice.

Crédit Photo : MBARI via AP

Les débris se sont alors dispersés sur plusieurs côtes du Pacifique, situées à des milliers de kilomètres les unes des autres.

Pour limiter les dégâts, les scientifiques et les défenseurs de l’environnement estiment qu’il faudrait renforcer le suivi des pertes de conteneurs et prendre davantage de mesures pour éviter ces déversements.