Direction la Géorgie du Sud, où s’est déroulée la plus grande opération d’éradication de rats jamais menée, permettant à un oiseau endémique rare de faire son retour.

Introduits accidentellement par des chasseurs de phoques et des baleiniers à la fin du XVIIIe siècle sur l’île de Géorgie du Sud, des rats se sont multipliés à la vitesse de l’éclair.

Ce qui devait arriver arriva : ces rongeurs représentaient une véritable menace pour la faune endémique de cette île située dans l’Atlantique Sud, à proximité de l’Antarctique. Mais une vaste opération d’éradication a permis de donner une seconde chance aux animaux sauvages indigènes.

Introduits par l’homme, des rats menacent des oiseaux en danger

Ce n’est un secret pour personne : les rats sont des êtres vivants très intelligents. Ils ont ainsi pu s’adapter à un environnement aussi hostile et froid que celui de la Géorgie du Sud, qui abrite des éléphants de mer, des otaries à fourrure antarctique et des oiseaux.

Pour se nourrir, ces petits mammifères dévoraient les œufs des oiseaux marins, notamment les albatros, les labbes ou encore les hirondelles de mer, ainsi que leurs oisillons.

Ce n’est pas tout. Les rats s’attaquaient aussi à deux oiseaux menacés d’extinction, que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde : le pipit de Géorgie du Sud, un minuscule passereau au plumage brun, et le canard pilet de Géorgie du Sud.

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Face à cette situation, une opération colossale a été mise en place pour se débarrasser des nuisibles. Elle a coûté plus de 13 millions de dollars (environ 11,9 millions d’euros) et duré près de dix ans.

Ce plan d’éradication n'est pas sans rappeler celui mené sur cette île australienne.

Une vaste opération pour éradiquer les rongeurs

Pour éradiquer les rongeurs, plus de 300 tonnes d’appâts empoisonnés ont été larguées sur l’île par hélicoptère. Au total, trois campagnes de largage ont été nécessaires, menées en 2011, 2013 et 2015. Chaque intervention s’est déroulée entre février et mai, selon les années.

Selon Mike Richardson, spécialiste de la conservation de la faune et responsable du projet, les rats empoisonnés ont tendance à se réfugier sous terre pour mourir, limitant ainsi les risques que les oiseaux ingèrent les carcasses contaminées.

De novembre 2017 à avril 2018, une équipe de 16 personnes est retournée sur l’île pour vérifier la disparition des rats. Sur place, elle a installé des milliers de dispositifs permettant de détecter leurs traces, explique National Geographic.

Par ailleurs, les experts ont déployé des centaines de tunnels de suivi. Enfin, des chiens renifleurs ont également parcouru le territoire. Résultat : aucun rongeur n’a été détecté. Les rats avaient bel et bien disparu.

Crédit Photo : Oliver Prince / South Georgia Heritage Trust

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La faune locale reprend ses droits

Depuis l’élimination des rats, la faune locale a repris ses droits sur cette île qui s’étend sur plus de 100 000 hectares. C’est le cas pour le pipit de Géorgie du Sud. Le volatile a en effet petit à petit recolonisé les zones autrefois envahies par les petits prédateurs. Ce retour des oiseaux rappelle aussi la restauration de l’île Lady Elliot, où ils nichent de nouveau après la replantation de la végétation.

Selon une analyse des observations réalisées entre 1995 et 2023, l’espèce était recensée dans seulement 16 secteurs avant 2011, contre 46 après 2015.

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Parmi ces nouveaux sites, 32 n’avaient encore jamais accueilli de reproduction connue. Une bonne nouvelle qui confirme bel et bien le retour de cette espèce endémique. De son côté, le canard pilet de Géorgie du Sud a lui aussi été observé.

À noter qu’une autre opération d’éradication a eu lieu en 2013 et 2014 pour éliminer plus de 6 600 rennes. Ces cervidés avaient été introduits sur l’île par des baleiniers norvégiens entre 1909 et 1925. Hélas, ils constituaient eux aussi une menace pour la végétation et l’équilibre de l’écosystème, en raison de leur prolifération.