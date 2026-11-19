L’île Macquarie, en Australie, était dévastée par les lapins, rats et souris. Un plan d’éradication a été mené pour venir à bout de ces trois espèces et depuis, l’île revit.

L’île Macquarie est située à mi-chemin entre la Tasmanie et l’Antarctique, au milieu de l’océan Austral. Il s’agit d’une zone classée au patrimoine mondial de l’Unesco et l’une des réserves naturelles les plus importantes d’Australie.

Cependant, en 1810, des chasseurs de phoques sont arrivés sur l’île et y ont introduit des chats, des chiens et des rongeurs, ainsi que des lapins et des wekas (poules maories) plusieurs décennies plus tard comme source de nourriture. Si les wekas et les chats ont été éradiqués en 1989 et 2000, ce n’est pas le cas des lapins, souris et rats qui ont proliféré sur l’île, tout comme dans cet endroit paradisiaque envahi par les rats.

Lapins, rats et souris prolifèrent sur l’île

Selon ABC, la présence de ces animaux a eu un impact dévastateur sur l’île. Deux espèces d’oiseaux endémiques, la perruche et le râle de l’île Macquarie, ont disparu. Au début des années 2000, plus d’une douzaine d’autres oiseaux étaient gravement menacés, chassés par ces nouveaux prédateurs.

Crédit photo : @macq_island / Instagram

L'arrivée de ces espèces invasives a également eu un impact sur l’environnement. Les lapins ont dégradé les prairies et les herbes de l’île et ont détruit les aires de reproduction des oiseaux marins. Les rats s’attaquaient aux œufs et aux oisillons des oiseaux tandis que les souris consommaient insectes, vers et autres invertébrés, perturbant l’écosystème de l’île.

Éradiquer les nuisibles

Face à cela, un programme d’éradication des nuisibles a été mené conjointement par les gouvernements australien et tasmanien en 2007. Ce plan a nécessité 24 millions de dollars et des années d’efforts. Pour éradiquer les animaux, un virus a été lâché sur l’île en 2011, des appâtages aériens ont été organisés et des chasseurs se sont rendus sur place avec leurs chiens. Au total, plus de 125 000 lapins et un nombre indéterminé de rongeurs sont morts.

“Après des années de planification minutieuse, les équipes d’éradication des espèces nuisibles de l’île Macquarie ont réussi à débarrasser l’île des trois espèces ciblées. L’île Macquarie est un véritable paradis pour la faune sauvage, elle abrite des millions de manchots, de phoques et d’oiseaux marins. C’est fantastique de voir la faune et la flore de l’île prospérer 10 ans après l’éradication des lapins et des rongeurs”, a indiqué Nick Duigan, ministre des Parcs et de l’Environnement du gouvernement de Tasmanie.

La suite après cette vidéo

Le retour de la végétation et des oiseaux

En 2014, il ne restait plus aucun nuisible sur l’île. Pour que cette situation perdure, des protocoles ont été mis en place. Désormais, des chiens inspectent les cargaisons avant leur embarquement sur les navires à destination de l’île Macquarie, pour éviter que la situation ne se reproduise.

Crédit photo : @macq_island / Instagram

L’éradication des rongeurs a eu des effets positifs sur l’environnement et la biodiversité. La végétation a repoussé et les oiseaux marins sont revenus nicher sur l’île. Le résultat fut similaire sur une autre île où après l'éradication des rats, les oiseaux sont passés de 400 à 6 000 couples. En Australie également, la restauration de l’île Lady Elliot a permis le retour de la végétation et des oiseaux.

“C’est un immense privilère de voir l’île se rétablir. Je pense que certaines personnes n’ont pas vraiment réalisé à quel point le plan était ambitieux. Maintenant, la région regorge de méga-herbes, de choux et de touffes d’herbe qui nous entourent, et c’est tout simplement incroyable partout. C’est un excellent résultat dont tout le monde est très fier”, a confié Andrea Turbett, responsable du service des parcs et de la faune de Tasmanie.

S’il n’y a désormais plus de nuisibles sur l’île, cette dernière est menacée par le changement climatique et la grippe aviaire. Pour cette raison, les chercheurs assurent une surveillance constante de la faune et la flore sur l’île.