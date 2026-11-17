Dans le Pas-de-Calais, une entreprise familiale recycle les coquilles Saint-Jacques de la meilleure des façons.

Pour préserver l’environnement, le recyclage d’objets joue un rôle important dans la lutte contre le gaspillage et la pollution.

Par exemple, cet habitant de Gironde recycle d'anciens jeux et des pièces de trottinettes de ses enfants dans son atelier.

De leur côté, les frères Martin et Clément Delattre ont décidé de donner une seconde vie aux coquilles Saint-Jacques. Dans un reportage signé TF1, ces deux Nordistes expliquent leur démarche innovante.

Deux frères recyclent des coquilles Saint-Jacques

Martin et Clément Delattre sont à la tête de Guscio, une petite entreprise familiale qui fabrique du « Marbre des Mers ». Ce matériau est fabriqué à partir de coquilles Saint-Jacques dont personne ne veut.

Le duo a eu un déclic en observant le port de Boulogne-sur-Mer. Les deux frères ont alors été frappés par les amoncellements de déchets coquilliers.

« Chaque jour, des tonnes de coquilles Saint-Jacques sont délaissées. Pourtant, ces coquilles renferment une esthétique minérale exceptionnelle. L’étincelle était là : et si, au lieu de perdre ces ressources, nous les sublimions pour en faire un matériau d'avenir ? », expliquent-ils sur leur site web.

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« C’est notre or blanc à nous »

Auprès de TF1, les fondateurs de Guscio ajoutent que ces coquilles sont soit enfouies soit incinérées. Un vrai gâchis puisque ces restes sont en réalité de véritables trésors.

« C'est notre or blanc à nous, ça a vraiment une valeur sentimentale parce que notre papa a pêché la coquille Saint-Jacques il y a maintenant 20 ans », raconte Clément Delattre à la chaîne d’information.

Aujourd’hui, les deux entrepreneurs transforment ces ressources naturelles en Marbre des Mers. Comment ? Ils récupèrent les coquilles puis les nettoient avant de les broyer dans leur atelier situé sur la Côte d’Opale.



Crédit Photo : Guscio / Instagram

Ces artisans fabriquent des plans de travail, mais aussi des objets décoratifs et des accessoires pour les arts de la table, comme des dessous-de-plat et de verre ou encore des plateaux.

« Nous apportons un soin particulier aux détails pour sublimer chaque matière naturelle collectée », ajoutent-ils.

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Un matériau noble et écoresponsable

Selon les frères Delattre, la confection d’un dessous-de-plat nécessite un kilo de coquilles. De son côté, un plan de travail requiert une quarantaine de kilos pour prendre vie.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce matériau coûte une petite fortune. Et pour cause : il faut compter 430 euros hors taxes pour un mètre carré de Marbre des Mers.

« L'objectif à terme, c'est de réussir à réduire les coûts de revient et de le rendre un peu plus accessible », expliquent les deux chefs d’entreprise à TF1.

Crédit Photo : Guscio / Instagram

Ces créations atypiques ne passent pas inaperçues. Elles ont en effet attiré plus de 50 clients professionnels. À travers leur initiative, Martin et Clément Delattre souhaitaient transformer ces déchets en ressource et créer un matériau unique et éco-responsable. Cette démarche de réemploi fait aussi écho à ces cuves à whisky transformées en maisons en Écosse.