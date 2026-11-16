Il recycle d'anciens jeux et des pièces de trottinettes de ses enfants dans son atelier : son porte-charge intéresse aujourd'hui l'armée et les pompiers

Un habitant de Pian-sur-Garonne (Gironde) a inventé le Trekkady, un porte-charge hybride qui intéresse l'Armée de Terre et Enedis

Guillaume Guist’hau, 53 ans, a créé le Trekkady : un porte-charge hybride pensé dans un premier temps pour les randonneurs. Mais ses capacités révolutionnaires ont également suscité l’intérêt de l’armée de Terre, prête à s’en équiper sur le terrain.

L’expérience et la débrouille sont souvent sources d’idées ingénieuses. Guillaume Guist’hau, 53 ans, habitant de Pian-sur-Garonne (Gironde), a travaillé longtemps dans son coin sur un seul et même projet : le Trekkady. Voyageur-conférencier et innovateur né en décembre 1972, Guillaume Guist’hau a parcouru le monde sac au dos pendant plus de 25 ans et a conçu le Trekkady pour soulager le portage de charges lourdes.

Un aventurier rodé aux contraintes de la randonnée

Marqué dès l'enfance par une expérience de mort imminente, il réalise son rêve d'aventure dès l'âge de 21 ans en partant explorer des territoires lointains. Pendant plus de deux décennies, il sillonne le globe en solitaire ou accompagné, chargé de son matériel de reportage. Il tire de ces expéditions douze conférences sensorielles présentées à travers la France jusqu'à l'arrêt des activités culturelles lors de la crise du Covid.

C'est une contrainte physique rencontrée sur le terrain qui l'a poussé à devenir inventeur autodidacte. Souffrant du poids excessif de ses équipements lors de ses reportages et ne trouvant pas de solution adaptée dans le commerce, il décide de créer sa propre claie de portage roulante.

Un inventeur autodidacte

Sans formation d'ingénieur, il assemble ses premiers modèles avec les moyens du bord dans son atelier girondin. Il recycle notamment d'anciens jeux et des pièces de trottinettes de ses enfants pour mettre au point le mécanisme.

Le système du Trekkady repose sur une structure hybride pensée pour soulager l'utilisateur sur des terrains accidentés. L'appareil passe du mode portage dorsal au mode chariot roulant en seulement 5 secondes. La structure peut supporter un poids allant jusqu'à 35 kg. Enfin, il intègre une mono-roue amovible à largage rapide avec un mécanisme auto-équilibré et rotatif.

Crédit photo : Transtech

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L’Armée de Terre séduite par le Trekkady

En 2021, accompagné par l'association Transtech pour déposer son brevet, il présente son prototype lors d'un salon de l'innovation de l'Armée de Terre. Sa démonstration artisanale, réalisée avec un mannequin d'occasion acheté 30 euros, séduit un haut gradé et lance une phase de tests militaires de huit mois. L'Armée de Terre française évalue alors le prototype sur le terrain pendant 8 mois en zone arrière. Dans un autre registre, l’armée japonaise pourrait accueillir des robots humanoïdes dans ses rangs.

En mai 2025, il cède le brevet du Trekkady au groupement industriel ardennais Armytec 3D afin d'assurer sa production à plus grande échelle. Le groupement, engagé dans l’économie de guerre, vise une première série de 100 unités d'ici 2027 avant une éventuelle ouverture au marché grand public, comme le souhaitait initialement son inventeur. Une version grand public est envisagée pour faciliter le portage lors des treks ou soulager les marcheurs ayant des contraintes physiques.

Bien que pensé initialement pour la randonnée pédestre, le dispositif répond à plusieurs besoins professionnels et civils. Les militaires et les pompiers l'évaluent pour le transport de matériel lourd ou l'évacuation. Par ailleurs, des sociétés comme Enedis testent l'outil pour réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS) de leurs techniciens sur le terrain.