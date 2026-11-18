Il y a plus de vingt ans, une chercheuse a réussi à faire pousser un dattier à partir d’une graine millénaire.

Faire renaître une plante de l’Antiquité pour la faire fructifier. Tel est le projet d’une botaniste.

Cette spécialiste a utilisé une graine vieille de 2 000 ans pour donner naissance à un nouveau dattier. Et cette expérience a porté ses fruits.

Des archéologues découvrent des graines de palmier dattier vieilles de 2 000 ans

Cette histoire commence entre 1963 et 1965. À l’époque, des archéologues ont entrepris des fouilles sur le site de Massada, une ancienne forteresse située dans le désert de Judée, rapporte The Jerusalem Post.

Sur place, les spécialistes ont découvert des graines de palmier dattier millénaires. Ces vestiges ont ensuite été conservés à l’Université Bar-Ilan. Pendant des décennies, ces précieux éléments sont restés à l’abri.

Mais ces graines ont été redécouvertes en 2005, lorsque Sarah Sallon, directrice d’un centre de recherche en médecine naturelle à Jérusalem, a souhaité faire renaître certaines plantes disparues de la région.

Le dattier de Judée était notamment réputé pour ses fruits et ses propriétés médicinales. Dans l’Antiquité, différentes parties de cet arbre étaient utilisées pour soigner les maladies pulmonaires, les rhumes ou encore les problèmes cardiaques.

La chercheuse a alors pu récupérer quelques graines, mises au jour lors des fouilles des années 1960.

Un dattier renaît après deux millénaires

Sarah Sallon a ensuite apporté les spécimens à sa collègue, la botaniste Elaine Solowey. Cette dernière en a planté trois en janvier 2005. Contre toute attente, l’une des graines a réussi à germer.

Le jeune dattier a été baptisé Mathusalem, en référence au personnage biblique qui aurait vécu 969 ans.

Au début, les premières feuilles présentaient des taches blanches en raison du manque de chlorophylle. Quinze mois plus tard, le plant a été transféré dans un pot plus grand, où il a continué à se développer normalement. Dans un autre registre, un jardin en bouteille illustre lui aussi la longévité étonnante de certaines plantes.

Selon Sarah Sallon, il figure dans le Livre Guinness des records comme la plus ancienne graine jamais germée. En 2011, une fleur blanche est apparue sur la partie intérieure de Mathusalem, ce qui a confirmé qu’il était un dattier mâle. Il mesurait alors environ deux mètres de haut.

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Des dattes apparaissent sur le dattier

En 2017, des chercheurs ont eu l’idée de reproduire Mathusalem avec un dattier femelle afin de faire renaître la variété de dattes consommée dans l’ancienne Judée. Outre leurs propriétés médicinales, ces dattes étaient aussi appréciées pour leur goût.

En mars 2020, Mathusalem est parvenu à polliniser Hannah, un dattier femelle issu d’une graine 175 ans plus ancienne que la sienne.

Celle-ci a ensuite produit 111 dattes semi-sèches, les premières dattes de Judée récoltées depuis 2 000 ans.

« Ce sont de très belles dattes, assez grosses, blondes (…) avec un arrière-goût de miel », avait expliqué Elaine Solowey.

En août 2021, Hannah a battu son propre record en produisant près de 700 dattes.

« Nous envisageons de créer une lignée génétique à partir d’Hannah », a ajouté la chercheuse.

Aujourd’hui, Mathusalem et Hannah se trouvent au Kibboutz Ketura, dans le sud d’Israël, au sein du parc de recherche de l’Institut Arava.