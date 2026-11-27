Pour lutter contre la coulée de lave d’un volcan, une île islandaise a déversé des millions de tonnes d’eau de mer.

Une idée insolite !

Dans la nuit du 23 janvier 1973, un phénomène aussi fascinant qu’inquiétant est apparu sur l’île islandaise d’Heimaey.

Aux alentours de 2 heures du matin, les habitants ont été réveillés par une gigantesque fissure de près de 2 km qui s’ouvrait dans le sol, juste à côté de la ville de Vestmannaeyjar.

Pire encore ! Des jets de lave jaillissaient jusqu’à trois kilomètres de hauteur. Le volcan Eldfell était né.

Un volcan se forme sur une île islandaise

Face au danger, environ 5 300 habitants de l’île ont été évacués vers le continent islandais en quelques heures.

Dans les jours suivants, l’éruption s’est poursuivie. En plus de la lave, le volcan projetait d’immenses quantités de téphras, un mélange de cendres, de scories et de fragments de roche.

Selon les autorités locales, des millions de tonnes de ces matériaux se sont abattues sur Heimaey. Sans surprise, les dégâts étaient considérables. Au total, environ 400 bâtiments et habitations ont été détruits, soit un tiers des constructions de l’île.

La lave menaçait également le port de Heimaey, essentiel pour les pêcheurs et véritable moteur de l’économie de l’archipel.

Face à cette situation, le gouvernement a lancé en février 1973 un chantier XXL et risqué pour stopper la lave et sauver le port.

De l’eau de mer utilisée pour ralentir la lave

D’abord, des pompiers ont commencé à asperger la coulée de lave avec leurs lances à incendie, alimentées en eau de mer, pour la refroidir.

Dans la foulée, un plan a été mis en place pour augmenter les quantités d’eau. Des pompes ont alors été acheminées depuis l’Islande et d’autres pays.

Le 1er mars, le navire de dragage islandais Sandey est arrivé sur place. Il transportait des tuyaux destinés à être installés sur la croûte de lave afin d’acheminer l’eau directement vers les zones stratégiques.

Le 26 mars, du matériel de pompage supplémentaire a été envoyé depuis les États-Unis. Après trois mois de pompage, les équipes ont réussi à empêcher la lave de bloquer l’entrée du port.

L’éruption a pris fin le 3 juillet 1973, mais les opérations d’arrosage se sont poursuivies jusqu’au 10 juillet.

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Des effets positifs

Au total, près de 6,2 millions de tonnes d’eau de mer ont été déversées sur les coulées de lave d’Eldfell, laissant derrière elles 220 000 tonnes de sel.

Contre toute attente, cette catastrophe a eu des effets positifs, rapporte le média Mental Floss.

Lorsque la coulée s’est arrêtée, elle avait agrandi la superficie de l’île de Heimaey de 20 %. Ce n’est pas fini.

La lave solidifiée autour du port a formé une barrière naturelle qui le protège des fortes vagues.

De leur côté, les habitants sont revenus sur l’île pour reconstruire leurs maisons et reprendre le cours de leur vie.