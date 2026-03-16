Piton de la Fournaise : les images incroyables de la lave qui se jette dans l'océan, une première depuis 19 ans

Suite à l’éruption du volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion, la lave a progressivement rejoint la mer, avant de se jeter dans l’océan. Des images spectaculaires.

Le Piton de la Fournaise est un volcan situé à La Réunion qui est très actif. Il était entré en éruption en 2021, et ce phénomène avait donné lieu à des images impressionnantes. Plus récemment, le Piton de la Fournaise est de nouveau entré en éruption, le 13 février dernier.

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Depuis, la lave ne cesse de couler sur l’île et dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, elle est entrée en contact avec l’océan Indien. Selon Le Figaro, ce phénomène naturel rare, qui ne s’était pas produit depuis 19 ans, a eu lieu aux alentours de minuit.

La lave rencontre l’océan

Pour atteindre l’océan, la lave a traversé la route RN2. Bien que cette zone soit inhabitée, la présence de la lave a des conséquences pour les locaux. Comme la route est coupée, il est impossible de rejoindre deux villages et les habitants n’ont pas d’autre choix que de faire le tour de l’île de la Réunion, soit 2h30 de voiture, pour aller d’un village à l’autre.

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Ce paysage exceptionnel rappelle ces geysers de lave spectaculaires qui avaient jalli d’un volcan en Islande. Bien que l’éruption du Piton de la Fournaise attire de nombreux curieux, les autorités appellent la population à respecter les zones interdites et les consignes de sécurité.

Un phénomène impressionnant

Quand la lave se jette dans l’océan, elle produit d'immenses panaches de vapeur, ce qui est particulièrement impressionnant.

“Comme la lave arrive dans l’océan, il va y avoir des interactions entre la lave et les compositions chimiques de l’océan. Cela va créer un panache de gaz, un panache acide, et suivant la quantité de lave qui va arriver, ce panache sera plus ou moins grand. C’est ce que nous allons suivre avec l’aide d’Atmo Réunion et de l’ARS”, a indiqué Aline Peltier, directrice de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, à L’Info.

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Selon les experts, quand la lave entre en contact avec l’eau, elle se fragmente en tout petits morceaux et peut devenir des lapilli ou du sable. En attendant de voir le résultat de cette coulée de lave impressionnante, tous les yeux sont rivés sur le volcan, qui inquiète et émerveille à la fois.