« Ce n'est pas une aggravation progressive, c'est un changement de palier » : environ 710 000 morts de la chaleur en 2023, des scientifiques demandent un état d'urgence sanitaire mondial

Des scientifiques issus des quatre coins de la planète tirent la sonnette d’alarme sur l’aggravation des effets du réchauffement climatique.

L’heure est grave !

Selon un récent rapport, le réchauffement climatique vient d’atteindre un seuil alarmant, au point que des scientifiques réclament « un état d’urgence sanitaire mondial ».

Les conséquences du réchauffement climatique s’aggravent

Fin octobre 2026, le 10e rapport du Lancet Countdown a été publié dans la revue The Lancet, rapporte le magazine Science & Vie.

Vous l’ignorez peut-être, mais il s’agit d’un programme de recherche international mené en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il rassemble des experts du monde entier, dont la mission est d’étudier les conséquences du réchauffement climatique sur la santé humaine.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau rapport fait froid dans le dos. La raison ? Les risques sanitaires liés au changement climatique grimpent en flèche depuis l’Accord de Paris, adopté en 2015.

« Dix ans après l’Accord de Paris, nos résultats sont sans ambiguïté : les dommages sanitaires du changement climatique progressent plus vite que la réponse mondiale », explique Marina Romanello, directrice exécutive du Lancet Countdown à l’University College London (UCL).

La chaleur tue de plus en plus de personnes dans le monde

Selon le rapport, les fortes chaleurs ont provoqué environ 710 000 décès en 2023, soit davantage que le paludisme ou le VIH.

Dans les grandes lignes, entre 2016 et 2023, la chaleur a été associée à près de 541 000 morts par an dans le monde.

Cités par nos confrères, les chercheurs estiment que 68 % de ces décès seraient causés par le réchauffement climatique d’origine humaine. Ce n’est pas fini ! La sécheresse atteint des records. En 2025, 51,8 % des terres émergées ont fait face à au moins un mois de sécheresse extrême.

Autre conséquence : des pluies intenses touchent désormais 17,2 % des terres chaque année.

« Ce n’est pas une aggravation progressive, c’est un changement de palier », alerte Marina Romanello.

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Les scientifiques veulent un état d’urgence sanitaire mondial

Toujours selon le rapport, la chaleur a un lourd impact sur l’économie. En 2025, la baisse de capacité de travail liée aux fortes températures a entraîné une perte de revenus potentiels estimée à 1 070 milliards de dollars aux quatre coins de la planète. Parmi les secteurs les plus touchés, on retrouve l’agriculture et la construction, souligne le magazine.

Si les chercheurs mettent en lumière des avancées pour lutter contre le réchauffement climatique, ils estiment que celles-ci sont trop faibles. Malgré ces efforts, les énergies fossiles, comme le pétrole et le charbon, représentent encore plus de 80 % de l’énergie mondiale. Cette pollution de l’air serait responsable de 2,73 millions de décès tous les ans.

Pour freiner ce phénomène, les scientifiques souhaitent que le changement climatique soit officiellement reconnu comme une urgence sanitaire mondiale. Ils demandent à l’OMS des mesures pour réduire rapidement les émissions de manière équitable. Ces enjeux sanitaires se retrouvent aussi dans la lutte contre les logements trop chauds à Lyon.