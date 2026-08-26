À Lyon, les logements seront jugés insalubres en cas de chaleur excessive

Suite aux épisodes de canicule, le maire de Lyon a décidé que la chaleur excessive ferait désormais partie des critères de salubrité des logements, pour éviter les “bouilloires thermiques”.

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Des appartements à Lyon

Cet été, pendant les épisodes de canicule, les Français ont beaucoup souffert de la chaleur, que ce soit à l’extérieur mais aussi chez eux. 2 Français sur 3 ont été inquiets pour la santé de leurs proches et il était difficile, voire parfois impossible, de diminuer la température à l’intérieur d’un appartement.

Un ventilateur dans un logementCrédit photo : iStock

Ainsi, certains logements sont devenus des bouilloires thermiques. La chaleur était insupportable, dépassant parfois les 30 degrés.

Sanctionner les propriétaires

En conséquence, la ville de Lyon a pris une mesure forte. Grégory Doucet, le maire écologiste de la ville, a décidé que la chaleur excessive ferait désormais partie des critères de salubrité des logements. Jusqu’à présent, les inspecteurs vérifiaient la présence de moisissures, de plomb ou d’amiante, ainsi que le risque électrique. Dorénavant, ils sanctionneront le manque d’épiquements anti-chaleur.

Une personne ferme les storesCrédit photo : iStock

S’il fait trop chaud à l’intérieur d’un logement, celui-ci sera jugé insalubre.

“Il faut se préparer à ce que l’été 2026 soit l'un des étés les plus frais que l’on vivra pour le restant de nos vies. L’annonce du maire de Lyon vient un peu en prologue de ce travail que l’on doit mener collectivement pour adapter notre ville. Il faut que l’on agisse beaucoup plus vite parce que sinon, Lyon, dans 10, 15 ou 20 ans, va être difficilement vivable dans des périodes qui seront probablement plus chaudes et plus longues que ce que l’on a déjà vécu cet été”, a indiqué Antoine Jobert, maire adjoint à l’habitat, à France Info.

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Une première en France

Cette mesure va obliger les propriétaires à faire des travaux pour réduire la chaleur dans leur logement. Ils devront en priorité installer des volets et des brasseurs d’air. S’ils ne le font pas, ils s’exposeront à des amendes. Cette nouveauté est en lien avec cette pétition contre les logements bouilloires, qui incitaient les locataires à ne pas payer leur loyer en cas de chaleur excessive.

Lyon est la première ville de France à mettre en place une telle initiative. Pour aller plus loin, la mairie de la ville souhaiterait la création d’une loi au niveau national, afin de protéger la santé des locataires et supprimer définitivement les bouilloires thermiques.

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Lyon

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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