5 astuces pour recycler son sapin de Noël après les fêtes

Pour donner une seconde vie à votre sapin de Noël, on vous livre 5 façons originales de le recycler plutôt que de simplement s’en débarrasser sur le trottoir.

Chaque année, c’est la même rengaine ! On achète un sapin, on le décore, on le chérit quelques semaines puis, une fois les fêtes passées, on s’en débarrasse.

À voir aussi

iStock

Récupéré généralement par un point de collecte dans votre commune, le sapin est recyclé par votre municipalité pour en faire, par exemple, du paillis pour les espaces verts publics.

Mais il existe de nombreuses astuces pour recycler vous-même votre sapin de Noël, une fois dévêtu de ses guirlandes et autres boules lumineuses. Votre jardin et même votre cuisine pourront en bénéficier.

Attention toutefois à ce que votre sapin ne dispose pas de peinture artificielle, ce qui le rendrait toxique et donc son recyclage inutile.

Voici cinq astuces qui vous permettront de recycler votre sapin de Noël sans avoir à l’amener dans un point de collecte !

1. Protéger vos plantations du froid

Si vous décidez de le garder, votre sapin peut être installé dans votre jardin pour qu’il fasse office de protection pour vos autres plantations, grâce à ses branchages et ses épines. Le sapin protège aussi de la pousse de mauvaises herbes.

2. Un apport de matière brune pour le compost

Les épines de votre sapin, une fois bien séchées et broyées, peuvent servir pour équilibrer votre compost en apportant de la matière brune.

iStock

3. Un ingrédient pour un produit nettoyant

Si vous faites vous-mêmes vos produits ménagers, vous pouvez garder quelques épines. Vous pouvez alors les mélanger à votre produit de nettoyage, un mélange d’eau et de vinaigre blanc, ce qui compensera d’ailleurs l’odeur tenace du vinaigre.

4. Un allume-feu 100% naturel

Ce n’est pas parce qu’on est en hiver qu’on ne peut pas déjà penser à l’été. Et les aiguilles de votre sapin, parfaitement séchées, peuvent faire office d’allume-feu naturel pour vos barbecues estivaux.

5. Faire du kombucha maison

Le kombucha est une délicieuse boisson fraîche, pétillante et aromatisée au thé et issue de la fermentation d’un champignon. Si, en été, on l’aromatise avec des fruits sucrés, vous pouvez l’aromatiser avec les branches de votre sapin pour l’hiver.