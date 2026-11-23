Entre la Tasmanie et l'Antarctique, l'île Macquarie retrouve sa végétation dix ans après l'éradication des lapins et des rongeurs.

Il y a de ces phénomènes écologiques qui fascinent, surtout en période de réchauffement climatique. Durant plusieurs années, l'île Macquarie, située à mi-chemin entre la Tasmanie et l'Antarctique, a été envahie par des lapins et des rats. Le gouvernement avait ainsi choisi d'y lâcher des chiens afin de mettre un terme à cette invasion qui détruisait littéralement la nature luxuriante de l'île.

AAD/Pete Harmsen

Alors que cette colonisation de lapins et de rats était due à l'homme, les gouvernements de Tasmanie et d'Australie ont ainsi souhaité rattraper cette erreur écologique. En 2007, ils ont lancé un vaste programme d'éradication des lapins et des rats. Pour ce faire, 25 millions de dollars ont été débloqués. L'opération consistait notamment à disperser des appâts empoisonnés sur l'île, puis à envoyer des équipes de chiens renifleurs accompagnés de leurs maîtres pour retrouver les derniers rongeurs et lapins survivants.

Dix ans après l'éradication des nuisibles, la nature a repris ses droits

En 2014, l'éradication des lapins, rats et souris a été déclarée réussie. L'île a ensuite continué à faire l'objet d'un suivi écologique et de mesures de biosécurité. En 2024, des experts en écologie se sont rendus sur l'île Macquarie afin d'admirer le travail de la nature. À leur arrivée, ils ont pu constater que la nature luxuriante avait repris ses droits : la végétation avait reconquis les pentes autrefois désertes, les oiseaux marins oubliés revenaient se nicher dans ces lieux et, surtout, l'écosystème retrouvait peu à peu son équilibre.





Avant :

Ce retour de la végétation et des oiseaux rappelle la restauration de l'île Lady Elliot, autre île australienne autrefois dévastée.

Crédit photo : AAD/Pete Harmsen



L'opération a notamment permis de protéger certaines espèces locales, dont l'oiseau endémique de l'île Macquarie, qui avait disparu durant plusieurs années en raison de la colonisation des rats et des lapins.





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Après :

Crédit photo : AAD/Pete Harmsen

Une opération d'éradication historique pour préserver la biodiversité



Si cette histoire fascine tant, c'est grâce au réel pouvoir de la nature lorsqu'elle peut enfin se libérer de toute contrainte imposée par l'homme. Selon Andrea Turbett, directrice générale de l'île Macquarie, qui a passé de nombreuses années à travailler sur l'île en tant que garde forestière et a participé à la planification du programme d'éradication des ravageurs de l'île Macquarie : « C'était très ambitieux », a-t-elle déclaré à Antarctica.gov, avant d'ajouter :

« Les défis étaient nombreux. Nous devions gérer simultanément trois espèces introduites différentes, sur une île isolée et difficile d'accès, en plein hiver. À l'époque, c'était un succès international révolutionnaire et nous devrions tous en être très fiers. »



Avec cette prouesse, la nature nous prouve encore une fois qu'elle est bien plus importante que l'espèce humaine et que, lorsqu'elle peut reprendre ses droits, elle ne s'en prive pas.