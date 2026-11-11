Un couple de jardiniers récupère un ancien wagon de train de 130 ans à prix réduit grâce à un drôle de marché : aujourd'hui, ils vivent dedans avec leurs enfants

Ce couple originaire de Tasmanie a acheté un wagon de 130 ans à prix réduit afin de le transformer en tiny house. Ils ont effectué toutes les rénovations eux-mêmes durant plusieurs années.

Un ancien conteneur maritime, un avion ou bien un train. Peu importe l’ancien moyen de locomotion, il devient un nid douillet pour tous ceux qui se sont lancés dans d’importantes rénovations. Dans le même esprit, un autre couple a transformé un silo à grains en maison.

C’est ce que ce jeune couple d’Australiens a fait avec un wagon de 130 ans devenu leur tiny house. Aujourd’hui, il y vit avec ses enfants.

Un wagon de 130 ans en piteux état prêt à être rénové

Avant qu’il ne devienne une partie de leur tiny house, ce wagon de 130 ans dépérissait dans un jardin à Westbury, en Tasmanie. À plusieurs occasions, Jake Williams-sims a pu l’admirer. Avec sa femme Ash Barwick, ils possèdent une entreprise de jardinage et d’aménagement paysager, renseigne le site ABC Northern Tasmania.

C’est en effectuant des travaux de jardinage pour le propriétaire du wagon que Jake et Ash ont découvert qu’il était en vente. Avec le propriétaire, ils ont convenu d’une affaire : ils réalisent les travaux à moindre coût en échange de quoi le propriétaire leur vend le wagon à prix réduit.

Le couple est finalement reparti chez lui, à Gravelly Beach (Tasmanie), avec le wagon. Ce dernier a failli ne jamais arriver à bon port. Des morceaux se sont détachés pour finir sur la route, prouvant à quel point le wagon était en piteux état.

Plusieurs années de rénovations

Crédit photo : ABC Northern Tasmania

Après avoir récupéré les morceaux manquants, Jake et Ash ont pu commencer une longue rénovation, un an plus tard. Mais avant de se lancer, ils ont voulu connaître l’histoire de leur future mini-maison. Ils ont contacté le Tasmanian Transport Museum qui leur a appris que leur wagon faisait partie d’une série de 52 unités de classe DB qui transportait passagers, bétail et marchandises en Tasmanie entre les années 1890 et 1980.

Jake et Ash ont d’ailleurs appris qu’une femme possédant le wagon DB19 l’avait rénové pour en faire sa mini-maison également. Durant le Covid et plusieurs années, le couple a tout fait lui-même : étanchéité de la toiture, isolation, plomberie, remplacement d’un mur extérieur, restauration de deux cadres de fenêtre d’origine…

Tous les jours après le travail, Jake et Ash s’attelaient à la rénovation de leur mini-maison tout en gardant un œil sur leurs deux jeunes enfants.

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Vivre en autosuffisance dans un wagon transformé en tiny house

Crédit photo : Daily Mail

Jake et Ash ont rendu comme neufs les 12,8 mètres de long du wagon. Ce dernier abrite un salon, une cuisine équipée et une salle de bain. Le couple a fait le choix d’aménager des conteneurs maritimes pour leur chambre et celle de leurs enfants, et jouit d’un vaste terrain pour les loisirs.

« En fin de compte, nous voulons être autosuffisants… être capables de produire toute notre propre nourriture », racontait Ash au média ABC Net en 2020.

La rénovation de ce wagon est aussi une leçon pour la famille : tout ce qui est cassé peut être réparé. « Nous devons apprécier ce que nous avons », affirme la maman. Durant le Covid, le couple a d’ailleurs partagé l’avancée des travaux sur les réseaux sociaux et fait le buzz.

Aujourd’hui, Jake, Ash et leurs deux enfants vivent enfin dans leur wagon tiny-house rénovée. S’ils n’ont jamais communiqué sur le prix total des travaux, en comparant avec des projets similaires en Australie, on peut estimer que Jake et Ash ont peut-être déboursé entre 30 000 et 50 000 dollars australiens.