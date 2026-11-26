En Chine, des moutons sont les bienvenus dans le désert du Qinghai pour grignoter le surplus d’herbe qui a poussé grâce à l’installation de panneaux solaires.

Bon appétit !

Depuis des décennies, le désert de Gobi de Talatan, dans le nord-est de la province chinoise du Qinghai, sur le plateau tibétain, subit de violentes tempêtes de sable et des périodes de sécheresse.

Résultat : la végétation y est clairsemée. Pour les éleveurs locaux, vivre dans cet environnement hostile est un véritable défi au quotidien, notamment en raison du surpâturage.

Face à cette situation, les autorités locales ont décidé d’y développer un immense parc photovoltaïque. Perché à près de 3 000 mètres d’altitude, le site a contribué à faire reverdir cette zone désertique. Il abrite même des moutons, chargés de brouter l’herbe qui pousse désormais sous les panneaux solaires.

Un parc de panneaux solaires installé en plein désert en Chine

Lancé en 2012, le complexe s’étend sur 420 km² et accueille plus de soixante entreprises spécialisées dans l’énergie solaire.

On peut voir des rangées de panneaux solaires bleu foncé. Elles captent la lumière du soleil pour produire de l’énergie propre.

Crédit Photo : DR

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette expérience a porté ses fruits. Ces installations ont favorisé le retour de la végétation. Comment ? Leur ombre permet de conserver plus d’humidité dans les sols, tandis que leur présence freine les effets des fortes bourrasques.

L’herbe a ainsi pu repousser petit à petit sous les panneaux, ce qui crée de nouveaux pâturages pour les troupeaux. Dans un autre contexte, les pluies peuvent aussi transformer les paysages arides, comme dans le désert d’Atacama en fleurs.

Des moutons mangent les herbes trop hautes

Au fil du temps, la végétation semblait vouloir reprendre ses droits sur le désert. À certains endroits, l’herbe atteignait plus d’un mètre.

Selon Cao Jun, ingénieur au sein de l’entreprise Huanghe Hydropower Development, les pousses finissaient même par recouvrir les panneaux solaires, faisant de l’ombre et réduisant leur rendement énergétique.

Face à ce problème, un accord a été conclu en 2015 avec les éleveurs locaux pour les autoriser à faire paître gratuitement leurs moutons sous les panneaux, de juin à octobre. Une solution naturelle qui évite de recourir à des méthodes de désherbage manuelles ou chimiques coûteuses.

Crédit Photo : Chang Ruixiang/CGTN

Dans les zones plus difficiles d’accès, les fermiers peuvent récolter l’herbe pour constituer des réserves de fourrage pour l’hiver. Selon The Borneo Post, la préfecture a créé 32 pâturages écologiques photovoltaïques et 56 zones de pâturage collectif au sein du parc solaire.

Ces installations bénéficient à 18 villages voisins, qui élèvent chaque année plus de 20 000 moutons.

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Les éleveurs locaux trouvent leur compte

Les animaux élevés sous les panneaux solaires sont devenus de vraies célébrités locales. Les habitants n’ont pas hésité à développer une marque de « moutons photovoltaïques ». Leur viande est même commercialisée dans tout le pays grâce aux plateformes de vente en ligne.

Ce parc solaire a donc changé la vie de la population locale, à l’instar de Yehdor, un éleveur de 49 ans qui a assisté à cette transformation.

« Notre village vit principalement de l’élevage, et de nombreuses familles élèvent des moutons. Autrefois, les pâturages n’étaient pas assez productifs. Les éleveurs devaient emmener leurs troupeaux très loin pour trouver de quoi les nourrir », explique-t-il.

Crédit Photo : Hainan Prefecture

Depuis la création du parc solaire, le quadragénaire a vu sa vie s’améliorer. Il assure que sa famille gagne désormais près de 100 000 yuans (environ 13 700 euros) par an et que son troupeau est passé de 200 à plus de 300 bêtes.

« Tout le monde y gagne. Les éleveurs bénéficient de revenus supplémentaires tandis que les entreprises réalisent des économies sur les coûts de désherbage », conclut Cao Jun.

Ce parc photovoltaïque apparaît comme une solution prometteuse pour lutter contre la désertification tout en développant les énergies propres.