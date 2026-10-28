La Suède a planté 300 000 chênes pour sa Marine de guerre : 150 ans plus tard, c'est en parquet et en fûts de whisky qu'ils finissent

Le gouvernement suédois a fait planter une forêt de chênes en prévision de ses futures constructions navales. Près de 150 ans plus tard, il n’en a plus besoin et le bois est utilisé autrement.

Si vous vous rendez sur l’île de Visingsö, en Suède, vous apercevrez une forêt de centaines d’hectares de chênes parfaitement alignés.

Ces arbres, réputés pour leur incroyable solidité, sont utilisés dans le pays depuis l’époque viking afin de construire des embarcations. À partir de 1831, le gouvernement suédois en a fait planter pour construire des navires de guerre qui n’ont, au final, jamais vu le jour.

Une forêt de chênes pour la construction de navires de guerre

En Suède, le bois de chêne est utilisé depuis l’époque des Vikings pour bâtir toutes sortes d’embarcations et navires de guerre.

Dans les années 1830, le pays est marqué par les guerres napoléoniennes, renseigne le site Atlas Obscura. En prévision d’une possible nouvelle guerre, la Couronne suédoise commande à des émissaires de trouver des sites sur lesquels planter des arbres qui serviront pour la future construction navale.

C’est alors que trois émissaires tombent sur une petite exploitation agricole sur Visingsö, une île située au milieu du lac Vättern. À côté de la ferme d’une habitante, ils remarquent trois beaux et grands chênes dont ils emportent un exemplaire afin de le montrer à la Marine royale. Cette dernière est conquise et rapidement, les plantations sont lancées.

La Marine suédoise n’a plus besoin de chênes pour ses navires

En dix ans, la Suède a donc planté 300 000 chênes sur l’île de Visingsö. Le hic, c’est que le chêne a une croissance lente (15 ans pour atteindre 8 mètres). En attendant de voir naître la forêt tant désirée, la Marine royale a dû s’assurer de pouvoir se fournir en matériaux pour sa flotte durant les décennies suivantes.

Au fil des années, les choses ont bien changé. Comme le précise encore Atlas Obscura, quand les arbres furent prêts à l’emploi 150 ans plus tard, la Marine suédoise n’en avait finalement plus besoin. Entre-temps, la coque des navires avait délaissé le bois pour le fer et l’acier. À Tokyo, la forêt du sanctuaire Meiji a elle aussi été plantée selon un projet pensé sur 150 ans.

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Du bois qui sert à la fabrication de meubles

Crédit photo : Atlas Obscura

Aujourd’hui, la forêt de Visingsö s’étend sur 360 ​​hectares et compte une population d’arbres diversifiée. Outre les chênes, la Marine royale suédoise avait également planté entre les rangées des frênes, des ormes, des érables, des hêtres et des sapins pectinés afin de favoriser une croissance en hauteur et non en largeur.

Ce bois est désormais utilisé pour la fabrication de parquet, de meubles et même de fûts de whisky. L’île qui abrite la forêt est uniquement accessible en bateau sur lequel on peut emmener sa voiture, puis on peut faire le tour de ce coin de forêt à vélo.