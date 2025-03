Un tsunami a 100% de risques de toucher l'Europe, selon une étude

Selon la communauté scientifique, l’Europe devrait être touchée par un violent tsunami d’ici les 30 prochaines années. Les zones situées sur la côte méditerranéenne seront principalement concernées.

Le changement climatique entraîne la hausse des températures, ce qui accélère la fonte des glaces et provoque la montée des eaux. Ainsi, les risques de tsunamis sont plus élevés. Cet événement naturel, généralement provoqué par des séismes, peut engendrer des vagues de 10 mètres de haut et être très destructeur.

Selon une récente étude nommée “Probabilistic tsunami in the Mediterranean Sea”, un tsunami devrait toucher les côtes méditerranéennes d’ici les 30 prochaines années. Cette prédiction avait déjà été faite par l’Unesco en 2022. Selon cette étude plus récente, certaines régions sont plus suceptibles d’être frappées par ce tsunami. C’est le cas du sud de l’Espagne, près de la mer d’Alboran, une région à forte activité sismique. Les régions de Valence à Malaga devraient donc être touchées, ainsi que les Îles Baléares. La côte atlantique espagnole pourrait être confrontrée à des vagues de 6 mètres de haut. Cet effet raz-de-marée serait immédiat et pourrait atteindre l’Espagne en seulement 21 à 25 minutes.

Crédit photo : iStock

Si les vagues pourraient également dépasser les 8 mètres de haut dans les Îles Canaries, certaines zones pourraient être épargnées. C’est le cas de la péninsule arabique, de la Cantabrie et du Pays Basque, qui seront exposées à des vagues d’un demi-mètre. Le sud-ouest de l’Espagne devrait lui aussi être épargné.

Un risque estimé à 100%

Selon les estimations des scientifiques, la probabilité qu’un tsunami heurte les côtes méditerranéennes est de 100% au cours des 30 prochaines années. Pour cette raison, les auteurs de l’étude affirment qu’il est urgent de mettre en place un système d’alerte aux tsunamis dans les régions concernées.

“Les statistiques montrent que la probabilité d’une vague de tsunami de plus de 1 mètre en Méditerranée dans les 30 prochaines années est proche de 100%”, indique l’étude.

Crédit photo : iStock

Pour se préparer à l’arrivée d’un éventuel tsunami, les scientifiques conseillent aux territoires concernés de sensibiliser la population aux signes avant-coureurs d’un tsunami, d’apprendre les procédures d’évacuation en cas d’urgence et de mettre en place des systèmes d’alerte.