Baptisé “métro de l'Europe”, ce TGV va desservir 39 villes européennes

Long de 22 000 kilomètres, un réseau ferroviaire va bientôt voir le jour, destiné à relier 39 villes à travers l’Europe. Un projet colossal porté par un nouveau TGV, qui pourra voyager à 400 km/h.

Généralement, pour voyager à travers l’Europe, les vols court-courriers sont le mode de transport le plus utilisé, surtout avec la démocratisation des compagnies low-cost. Dans le marché du transport, les trains représentent l’alternative la plus respectueuse pour l’environnement mais les voyageurs privilégient souvent la durée du trajet, optant alors pour l’avion.

Pour contrebalancer cette tendance, le réseau européen Starline s’est lancé dans un projet assez révolutionnaire : celui de relier 39 villes européennes sur un réseau ferroviaire long de 22 000 kilomètres. Du Royaume-Uni à la Turquie, en passant par la Russie, le Portugal et la Finlande, le réseau n’oublie aucun point cardinal du continent européen.

Crédit photo : iStock

Pour occuper ce réseau, Starline a conçu un nouveau TGV baptisé 21st Europe, qui a été pensé comme “un système de métro”. Le groupe de réflexion chargé du projet affirme que ce train sera 30% plus rapide que la route et que le transport ferroviaire actuel.

L’objectif du réseau est de réinventer l’infrastructure ferroviaire qui est actuellement jugée trop fragmentée, inégale et lente sur l’ensemble du continent. Pour rivaliser avec l’avion, le TGV pourrait circuler à une vitesse de 400 km/h. Ainsi, un trajet Helsinki-Berlin pourrait durer cinq heures seulement, contre une journée entière actuellement.

Crédit photo : iStock

Un projet trop ambitieux ?

Ce réseau transcontinental sera donc unifié afin d’offrir une nouvelle expérience du voyage en train :

"Les gares donnent l'impression d'être déconnectées les unes des autres, le design des trains varie énormément et le voyage lui-même est rarement considéré comme faisant partie de l'expérience".

L'expérience voyageur sera aussi plus attractive puisqu’à l'intérieur des trains, les wagons seront divisés en différents espaces. Par exemple, des zones seront réservées aux familles tandis que d’autres seront plus calmes pour les travailleurs.

Crédit photo : Starline

Leur point de départ et d'arrivée seront des gares construites à l'extérieur des grandes villes, tout en étant reliées au transport existant. Dans ces gares, on y trouvera des restaurants, des boutiques, des musées, des salles de concert et des sites sportifs.

Ce projet colossal ne se fera pas un jour. Starline aurait à coeur de lancer ce nouveau TGV en… 2040. Pour le financer, l’entreprise espère convaincre les pouvoirs publics d’investir dans un système de franchises qui permettrait aux opérateurs ferroviaires nationaux d’exploiter des itinéraires, sous la supervision de l’Autorité ferroviaire européenne (ERA).